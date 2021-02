Tienen la mitad de goles que a la misma altura del torneo pasado

Redacción- Hernán Medford se niega a reconocer que Cartaginés redujo su poderío ofensivo tras salida de Marcel Hernández.

El estratega del cuadro blanquiazul se sigue molestando al ser cuestionado por la disminución en la cuota goleadora que coincide con la salida del cubano.

Puesto que los números dejan ver una clara afectación en el balance de tantos luego de que el atacante caribeño se fuera del equipo.

Los brumosos contabilizaron 14 goles en las seis primeras fechas del pasado Apertura 2020, es decir que el promedio superaba los dos tantos por encuentro. es decir que la reducción ha sido de un 50%.

Mientras que en el actual Clausura 2021 solo han celebrado vulnerado las redes contrarias siete veces en seis jornadas, es decir que la reducción ha sido de un 50%.

«Vamos a parar esa pregunta ahí porque no la voy a contestar, no voy a habar de la gente que no está, imagínese no está y seguimos con esa majadería».

«Lo del año pasado es lo del año pasado, estamos en un torneo diferente, en la vida para que usted viva bien no tiene que estar pensando en el pasado, lo que hay que hacer es pensar en el presente, tenemos siete goles, tenemos que esperar a que los jugadores se adapten».

«Para hablar del año pasado no tengo tiempo, que llevábamos 14 y ahora llevamos siete, yo no voy preocuparme, es ocuparme, entonces empezar a hablar de si nos hace falta uno, no».

«Ya lo del año pasado ya no está, ya no se habla más, se acabó el tema con eso y nosotros estamos con gente que tiene capacidad, que se están adaptando y están haciendo las cosas bien».

«Obviamente necesitan tiempo para acoplarse y cuando ya se acoplen téngalo por seguro que son jugadores muy efectivos frente al marco y así lo van a hacer, entonces halar del pasado me da pereza a mí y no viene ni al caso», comentó Medford.

Cartaginés no atraviesa un buen momento en el actual certamen, debido a que lleva cuatro jornadas consecutivas sin poder ganar.

Racha a la que le quieren poner fin mañana sábado en el duelo que tendrán ante el Herediano al ser las 7:00 p.m. en el Estadio «Fello» Meza.