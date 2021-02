En el Team reclaman por la jugada de Leonel Moreira en el Clásico Provincial del pasado sábado

Redacción- Jafet Soto alza la voz contra el arbitraje nacional y pide que dos referís en específico no vuelvan a ser designados para juegos del Herediano.

El gerente deportivo del Team salió la mañana de este lunes a conferencia de prensa para dejar en claro el malestar que viven a lo interno de la institución florense.

Debido a los errores arbitrales en contra del cuadro rojiamarillo que se han presentado en las primeras cinco fechas del torneo.

Por lo que afirma que de ahora en adelante van a hacer públicos los fallos de los silbateros que perjudique al llamado equipo que nació grande.

Además de que solicita que los jueces Hugo Cruz y Pedro Navarro no vuelvan a estar en juego del Herediano.

«Nosotros no quedamos contentos con el arbitraje de Hugo Cruz en el partido de Herediano-Saprissa que perdimos 3-2, en la final no quedamos contentos con el arbitraje de Hugo Cruz y nos lo vuelven a mandar en el partido de Herediano-La Liga y comete errores garrafales, tampoco estamos contentos con Pedro Navarro y nos hacen exactamente lo mismo».

«Así como en su momento el presidente de La Liga, Fernando Ocampo exigió no más a Henrry Bejarano en los partidos de La Liga, de la misma forma pedimos, porque como tengo el teléfono bloqueado por parte de Óscar Alfaro, no me contesta a mí, entonces de la misma forma queremos que no se nos vuelvan a poner a ninguno de esos árbitros, ni de casa ni de visita».

«Solo para hablar del partido del sábado vemos que el señor ve la falta, en el resumen arbitral del medio tiempo se ve que el señor ve la falta, vemos una falta todos en la acción de Leonel Moreira y vamos a pedir que sea revisada por la Comisión Disciplinaria de la federación y esperamos que sea bien valorada porque él ve la falta y se devuelve atrás, es totalmente evidente que es una fala de roja, pero no pita falta ni muestra amarilla ni roja, no hay absolutamente nada, vemos el penal que nos quitan que tampoco lo señala».

«Ya es suficiente, no más Hugo Cruz, no más Pedro Navarro, ni de cuarto, ya es suficiente, no tenemos nada contra las personas para quedar claro, no tenemos nada contra las personas, tenemos contra lo que hacen a la hora de dirigir, no es nada personal».

«Vamos a seguir de ahora en adelante nuestra línea va a ser de seguir haciendo públicos los errores arbitrales», apuntó Soto