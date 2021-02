Vargas tiene como gran motivación a su familia

Redacción – José Gabriel Vargas se ha convertido en el goleador del torneo de Clausura 2021 y anhela con ser llamado a La Sele para la próxima fecha FIFA.

Tal vez a usted no se le haga familiar el nombre del zaguero ficha de Grecia, pero a base de esfuerzo y sacrificio ha logrado ganarse el respeto de propios y extraños.

Esa garra en la cancha con el cuadro de Occidente ha sido clave para que actualmente sea el máximo romperedes del certamen con 5 goles en 8 partidos disputados.

Sus tantos han sido dos de jugada, dos de penal y uno de cabeza. Ese buen rendimiento le han valido cientos de elogios al capitán de los helénicos.

A sus 31 años, Vargas vive un sensacional momento, por lo que no pierde la fe de estar en la nómina de Rónald González para los fogueos de marzo en Europa.

El defensor es consciente que su buen desempeño en el certamen podría abrirle la posibilidad, pero afirma que ningún miembro del cuerpo técnico patrio lo ha contactado.

Por ello, no pierde la la esperanza de ser tomado en cuenta y así cumplir su sueño de vestir la camiseta tricolor, tal y como lo hizo hace un tiempo en un micro ciclo.

José Gabriel Vargas conversó con AMPrensa.com y contó que le gustaría estar en la nómina de la Tricolor para los fogueos ante México y Bosnia y Herzegovina.

«Claro que me gustaría estar en La Sele, ese es el sueño de cualquier jugador. Yo me esfuerzo al máximo en mi equipo y trato de darlo todo. Gilberto Martínez me ha ayudado a potenciarme todavía más y eso a uno lo motiva para defender con todo al club.

Todavía no he hablado con Rónald González ni con ninguno de sus asistentes, hace tiempo fui a un micro ciclo y hasta cuando dieron a conocer la convocatoria, fue ahí donde me di cuenta que estaba convocado. Sería bonito volver a vestir la camisa patria.

Así que no puedo ocultar mi deseo de no ser tomado en cuenta, sé que por mi gran momento podría abrirse la posibilidad, pero hay que esperar, de momento me enfoco en ayudar a Municipal Grecia. Pero para mí sería un honor vestir la camiseta de mi linda Costa Rica en la próxima fecha FIFA», dijo Vargas a AMPrensa.com.

El gran referente de Municipal Grecia ha marcado más del 50% de los goles del equipo liderado por el Tuma Martínez, algo que habla bien de sus capacidades.

Rónald González dará a conocer los llamados para estos fogueos en el viejo continente en las próximas semanas, en la cuál desea estar presente Vargas.