Redacción – El volante nacional, Néstor Monge, dejará las filas de Jicaral Sercoba para llevar su talento al fútbol del extranjero, donde buscará destacar.

Monge llegó a un acuerdo con el Valour FC de la Liga Premier de Canadá, que le abre las puertas al volante para que regrese al fútbol internacional.

Para el futbolista de 30 años no es desconocido jugar en el extranjero, ya que ha tenido la oportunidad de militar en Guatemala y México.

La nueva escuadra del nacional anunció que Néstor se estará incorporando a la institución cuando termine su participación en el Clausura 2021 con Jicaral.

Rob Gale, entrenador y gerente general del Valour FC, está fascinado con el fichaje de Monge, a quién considera como un jugar técnicamente superior.

«Néstor Monge es un jugador técnicamente superior y conectará el juego por nosotros. Pata traer un jugador de su calibre y experiencia con más de 300 juegos de la máxima liga de Costa Rica, él está en una edad excelente para maximizar su habilidad y experiencia con nosotros y ayudar al desarrollo de otros», afirmó Gale.

My next house 🙌🏼💪🏽… Se you soon

Dios es bueno 🙌🏼 https://t.co/uiWGj8UtVk

