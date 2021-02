El León sueña en grande en la próxima Concacaf

Redacción – El presidente de Alajuelense, Fernando Ocampo, confía en el poderío del León y cree que pueden eliminar al Atlanta United de la MLS en la Concachampions.

Ocampo considera que la actual planilla eriza tiene todo para ir a competir con todo en los octavos de final del prestigioso certamen regional.

Para el mandamás erizo no importa si el Atlanta tiene de las planillas más caras de la MLS, ya que sabe muy bien en la cancha será una batalla de 11 contra 11.

El primer round de la serie se jugará en el Morera Soto entre el 6 y 8 de abril. Mientras, que la vuelta se jugará en el Mercedes-Benz Stadium entre el 13 y 15 de abril.

Andrés Carevic y sus muchachos buscarán prepararse de la mejor manera para pelear el boleto a la siguiente fase, aunque eso sí, tendrá un rival de altos quilates.

Lea también: Alex López espera seguir viviendo momentos llenos de títulos con el León

Atlanta United es liderado por Gabriel Heinze y en su nómina tienen a Lisandro López, Jurgen Damm, Ezequiel Barco, Josef Martínez y otros, el jerarca erizo confía en el León.

Fernando Ocampo habló con Tigo Sports y deja claro que Alajuelense tiene jugadores e mucho nivel para ir en busca de avanzar de ronda en la Concachampions 2021.

«La Liga tiene todo para ir a competir y vamos ir a competir, vamos con el objetivo de pasar a la siguiente ronda, tenemos un gran rival al frente con un cartel muy importante, con jugadores de mucho nivel pero creo que también La Liga tiene jugadores de mucho nivel que pueden ir hacer un gran partido y sacar la serie», afirmó Fernando Ocampo a Tigo Sports.

Aunque el León vive un gran momento, Ocampo se ha mantenido perfil bajo y dio a conocer sus razones por las que ya no aparece tanto en los medios de comunicación.

«El liderazgo no está en poner la cara en los momentos bueno, el liderazgo está en poner la cara cuando el barco hace aguas y me tocaba ese trabajo a mí, pero cuando la cosa está mal me tocaba a mí salir a dar la cara por el club», dijo Ocampo a Tigo Sports.

La gestión de Fernando Ocampo es digna de aplaudir en Alajuelense, debido que a base de mucho trabajo devolvió al León a la cúspide, por lo que la afición rojinegra desea que el jerarca continué al mando de la institución.