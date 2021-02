Jiménez cumplirá su contrato en Bolivia para volver a Cartago

Redacción – El volante nacional, Paolo Jiménez, no es esconde su deseo de poder retirarse vistiendo los colores del Cartaginés, el cuál es el equipo de sus amores.

Jiménez es brumoso de corazón, porque no solo nació en la Vieja Metrópoli sino que a nivel deportivo en el país siempre se ha identificado con el «Vive, vive Cartago vive».

Esa pasión del mediocampista por el cuadro blanquiazul sigue más viva que nunca, a pesar de que actualmente milita en el Nacional Potosí de la primera división de Bolivia.

A sus 37 años, Paolo está viviendo su anhelo de jugar en el exterior y en enero pasado renovó su contrato por todo el 2021 con su club, tras brillar en la campaña 2020.

El tico tuvo que adaptarse a jugar con más de 4 mil metros de altura, por lo que en los primeros días le costaba respirar fluidamente, lo que valieron críticas al inicio.

Pese a ello, el volante se adaptó y en su primera campaña tuvo lo siguientes números: cinco goles, tres asistencias en un total de 1498 minutos en 23 partidos.

Esos números lo ilusionan para buscar brillar en el torneo boliviano 2021. Su meta es cumplir su ligamen en suelo sudamericano para regresar al Cartaginés en 2022.

Paolo Jiménez deja claro que quiere retirarse con el cuadro brumoso e incluso afirma que si pudiera retirarse con un título sería genial para cerrar con broche de oro.

«Mi sueño es retirarme con el equipo que me vio nacer, con el equipo que me vio a los nueve años ponerme un uniforme, que me vio ponerme ese uniforme de pequeño y poder debutar con el equipo, mi sueño es poder retirar con el Cartaginés, el club de mis amores y ojalá que las cosas se puedan dar. Ojalá que don Leonardo Vargas y su hijo determinen se puede dar también.

De verdad retirarme con Cartaginés y si pudiera retirarme con el campeonato ya sería el broche de oro que faltaría, pero realmente se le extraña mucho a todos los aficionados, el equipo, el estadio y esa gramilla, así que espero jugar este año acá en Bolivia que es lo que me queda y poder volver a la institución de mis amores», afirmó Jiménez en una charla con la página RM Deportes.

El veterano jugador nacional ha trabajado en silencio en suelo boliviano y a base de esfuerzo ha logrado destacar con grandes presentaciones.

Durante este año, Paolo tendrá la oportunidad de jugar la Copa Sudamericana con su equipo, donde esperan poder representar de gran manera a Bolivia.