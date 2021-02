La luna de miel es en México

Redacción- El fin de semana pasado los periodistas Daniela Alvarado y Andrés Ramírez dejaron la soltería para pasar a la vida seria.

La simpática pareja se conocieron en el 2016 mientras trabajaban en Noticias Columbia, él formaba parte de la emisora y ella estaba como practicante.

LEA TAMBIEN: (Fotos) Después de fiestón, Keyla Sánchez en cuarentena

Daniela Alvarado trabaja en el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y Andrés Ramírez labora en Repretel.

Hace unos días la guapa periodista comentó que la boda sería con 50 invitados por la pandemia.

«Casi se me sale el corazón cuando me tocaba entrar a la iglesia, cuando llegamos y nos vimos, me sentí más relajada. Estaba enamoradísima como se veía Andrés, realmente fue por sorpresa dar el «sí» porque todo pasó muy rápido. Lo disfrutamos muchísimo y fue un sentimiento increíble», dijo Alvarado.

Andrés comentó que cuando llegó a la iglesia estaba cerrada y que no había signos de vida.

«Parecía eso del novio que habían dejado plantado, yo daba vueltas y vueltas. No encontrábamos al padre y abrieron 20 minutos tarde», agregó Ramírez.

Andres añadió que en el momento de dar el «sí» sentía que se le iba a salir el corazón y que «sentía que iba a llorar, pero si lo hacía iba a pasar llorando toda la hora. Me concentré en esos detalles. La fiesta fue muy íntima y con el protocolo».

Es importante mencionar que la propuesta de matrimonio fue en noviembre del 2019, en Monteverde.