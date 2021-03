Los pasos para abrir una tienda virtual y física son similares

Mantener un inventario actualizado en tiempo real, permite una mejor experiencia

Redacción – La pandemia trajo consigo el impulso para muchos emprendimientos y pymes, los cuales optaron por plataformas virtuales para crecer. Tener éxito en las ventas virtuales va más allá de solo tener redes sociales. ¿Cuáles son las claves para ello?

Los negocios ya consolidados antes de la pandemia por el Covid-19 también decidieron migrar a la virtualidad, o adaptarse mejor a ella aunque ya habían empezado años atrás.

Otros protagonistas en el tema que también decidieron migrar a la virtualidad, son los compradores o clientes. Ahora que conocen la facilidad de adquirir productos o servicios por la web, no quieren echar marcha atrás.

Por ello, es importante tener mayor conocimiento del e-commerce o comercio electrónico y así impulsar también sus ventas.

En un sondeo del Centro Regional de Promoción de la MIPYME (Cenpromype) entre el 2019 y 2020 concluyó que el 47% de las empresas medianas y el 48% de las compañías grandes consultadas, ya se dedican al comercio electrónico de manera confiada.

«Para que el e-commerce tenga los resultados esperados, debe de haber sinergia y armonía entre los diferentes procesos que intervienen en el proceso de una venta digital”, señaló el gerente de mercadeo de Tilo.

Claves para el éxito

Aunque el éxito se logra con diversas aristas que conforman el desarrollo de una pyme, el especialista considera que todo inicia desde la perspectiva que el comerciante tiene del negocio y de los recursos que está dispuesto a destinar a su tienda virtual.

«El principal error de las pymes es no ver en las ventas digitales un canal de ventas adicional que requiere gestión profesional con conocimiento y competencias diferentes al de los canales de venta tradicionales. La gente piensa que es solo una página, algunas fotos y ya. Pero un buen canal de ventas requiere desarrollo tecnológico, tiempo, recursos y una buena estrategia para desarrollarlo y gestionarlo», afirmó Pacheco.

Explica que, cuando se compara una tienda física y una virtual, se sabe que el dueño de la física tiene clara la idea de buscar un diseñador para darle un buen aspecto a la tienda, también busca el datáfono para las compras en tarjeta y hay un control del inventario.

Es algo similar con la tienda virtual, los emprendedores deben buscar que la plataforma sea atractiva, buscar métodos de pago virtuales y sencillos, así como un control de las ventas y productos disponibles y asesorarse para lograr un mayor alcance de la página donde ofrece los servicios o artículos en venta.

«De nada sirve tener la plataforma más bonita, con los mejores productos al mejor precio, si no te visitan en la página. De nada sirve tener una buena experiencia de compra si, al final, la transacción no logra concretarse, o si el inventario de los productos en la página no está disponible para ser entregado al cliente eficientemente», destacó.

¿Por dónde empezar?

Pacheco destaca cinco procesos que un negocio virtual debe tener en cuenta para iniciar.