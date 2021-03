Redacción – El delantero tico, Marco Ureña, festeja su segundo gol en la primera división de Australia, tras sufrido empate de 2-2 de su club en la fecha 13.

Como es usual, el atacante de 31 años fue titular con el Central Coast Mariners, donde ha encontrado un hogar en la denominada A-League, la cuál le ha sentado bien.

Ureña entró conectado al partido y desde los primeros minutos se le vio bastante participativo dentro de la cancha, con el fin de apoyar en labores de ofensiva.

Ese ímpetu del costarricense le dio buenos frutos al minuto 25, luego de que aprovechara un rebote del portero del Perth Glory y desde el ángulo más estrecho pusiera el 1-0.

La astucia de Marco fue clave en su gol, ya que pese a tener el arquero rival encima, logró mandarle el balón en medio de la piernas y así festejar con todo su anotación.

Con el tanto como motivación, Ureña tuvo otro chance dorado al minuto 31, tras un disparo que se marchó apenas desviado del marco rival.

Aunque el Central Coast Mariners se adelantó, el Perth Glory no tardó mucho en responder y al minuto 41, Nicolás Fornaroli puso cifras de 1-1 en el partido.

La igualdad cayó debido a las desatenciones en defensa del equipo del ex-jugador de Alajuelense, que se mostró molesto por dicho tanto del rival.

En la etapa complementaria, Alen Stajčić, timonel de los Mariners, decidió sacar de la cancha a un exhausto y sacrificado Marco Ureña sobre 58 minutos del partido.

58' | SUB: Our first change of the match as @AlouKuol replaces @MarcoUrenaCR! [1-1] #CCMFC #CCMvPER #WontBackDown

— Central Coast Mariners (@CCMariners) March 14, 2021