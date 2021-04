Actualmente milita en la segunda división con la escuadra de Fútbol Consultans Desamparados

Redacción- Jairo Arrieta confiesa que su corazón morado lo hizo elegir al Saprissa sobre La Liga cuando tuvo ofertas de los dos equipo.

El experimentado delantero nacional confesó que en el pasado los dos clubes más ganadores del país estuvieron interesados en contratarlo.

Gracias a sus buenas actuaciones en su paso por el desaparecido equipo de Brujas, con lo que captó la atención de morados y manudos.

Quienes disputaron por lograr ficharlo pero finalmente el atacante decidió firmar con los tibaseños donde logró colesccionar títulos de campeón nacional.

Además de ganarse el cariño del saprissismo siendo un cambio de lujo en muchas ocasiones y hasta logrando meter goles.

«La decisión fue buena también hubo opciones de ir a La Liga pero tomé la opción de ir a Saprissa y creo que fue lo mejor en ese momento».

«La verdad que he sido muy agradecido con Dios porque en momento tuve la oportunidad de ir a La Liga y de ir a Saprissa, yo vivía donde un tío en Alajuela y yo le conté a mi tío y por supuesto que a mis papás y me dijo mi tío que de una vez para Saprissa porque somos saprissistas y no me arrepiento, creo que fue lo mejor porque fui campeón con Saprissa cinco torneos seguidos y me mantuve en mi primera etapa durante seis años».

«En ese momento el primero que me llamó fue Jeaustin Campos que era el gerente deportivo, directamente a mí, él me llama directamente a mí y yo lo comento con la gente de Brujas, ellos no querían que fuera a Saprissa, ellos querían que fuera a La Liga pero yo les dije que iba a ir a Saprissa, es lo que siempre había soñado, se dio todo porque yo terminaba contrato con la gente de Brujas y se me abrió el camino para poder dar ese paso», confesó Arrieta en el programa A Fondo Con de FUTV.