Jicaral fue víctima del poderío del León

Redacción – El portero de Jicaral, Kevin Briceño, considera a Alajuelense como el mejor equipo del país por su alta intensidad y calidad de jugadores que tienen.

Briceño se deshizo en elogios hacia el León, que venció con marcador de 3-0 a los peninsulares, que tuvieron a su arquero como su gran figura fundamental.

Pese a haber recibido doblete de Jurguens Montenegro y un gol más de Alexis Gamboa, Kevin se lució con grandes tapadas que evitaron una catástrofe en el duelo.

La gran labor de Briceño fue elogiada por propios y extraños, pese a su trabajo para el arquero de 30 años ningún equipo puede pestañar ante La Liga, porque sino pierde.

Para el ex-arquero de Saprissa, los manudos juegan muy bien, gracias en gran parte al proceso que han llevado con Carevic, timonel que cumplir dos años en el club en mayo.

Kevin Briceño cataloga a La Liga como un equipo difícil, debido que tienen muy buenos jugadores que han potenciado todavía más a la institución.

«Enfrentamos al mejor equipo del campeonato, que es tiene alta intensidad, muy buenos jugadores, uno no puede pestañar, porque en la mínima te la cobran. Alajuelense juega bien y para nadie es un secreto, yo no estoy acá descubriendo el agua tibia ni nada, ellos juegan muy bien y me parece que han tenido buen proceso con un mismo entrenador.

Es un equipo difícil, porque tienen muy buenos jugadores y tienen una idea de juego desde hace mucho tiempo, pero al final uno puede encontrar las alternativas para poder ganarles», afirmó Briceño a FUTV.

Alajuelense selló al liderato tras llegar a 43 puntos en 19 fechas. Mientras, que Jicaral se quedó con 24 puntos, lo cuáles todavía lo tiene en la pelea por clasificar.