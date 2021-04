Casas considera a Alvarado como el mejor arquero del país

Redacción – El técnico de Limón FC, Daniel Casas, se deshace en elogios hacia Esteban Alvarado, a quién califica de ser el más humilde y un profesional maravilloso.

Casas está muy contento por contar en su equipo con un arquero de los quilates de Alvarado, que en el Clausura 2021 ha mostrado un gran nivel en el club caribeño.

Sus grandes reflejos e intervenciones espectaculares, han hecho que el estratega limonense considere a Alvarado el mejor portero del país junto a Leonel Moreira.

Pero todo no queda ahí, ya que Casas afirma que cada día que pasa conoce cosas interesantes del portero de 31 años, que sobresale bajo el marco verdiblanco.

Lea también: Jonathan Moya presente en importante empate de visita de su club en Corea del Sur

En el empate de 2-2 de Limón ante Grecia, Alvarado fue pilar fundamental con sus tapadas, gracias a su gran capacidad ayudó al cuadro de la Tromba del Caribe.

Incluso, Casas reveló que Esteban llegó de la gira europea con La Sele el día jueves por la noche y ya el viernes temprano se unió a las practicas con la institución limonense.

Aunque muchos no lo crean o lo pongan en duda, el timonel asegura que Alvarado es el más humilde del plantel caribeño y lo califica como un profesional maravilloso.

Daniel Casas habló en conferencia de prensa y afirma que el polémico arquero está muy feliz en el equipo verdiblanco, donde ha hecho buena química con todos.

«Sabemos que Esteban es un excelente arquero y yo lo dije, lo que generó que se me enojara mucha gente y lo dije cuando empecé en Limón. Para mí es el mejor portero del país junto con Leonel Moreira de Alajuelense. Creo que Esteban tiene cosas interesantes cada día que lo conozco y segundo es un profesional maravilloso.

Tengo un tipo que llegó jueves a las 6:00 pm al aeropuerto tras la gira con La Sele y me llamó él que quería entrenar el viernes a las 7:00 am, cuando yo no iba a contar con él, tampoco podemos ser injustos que Dexter jugó el partido anterior e hizo un partidazo, pero pesa en reconocer capacidad que tiene él al igual que uno de adaptarse a Limón.

Es el más humilde y un profesional maravilloso, pero también compañero, líder y pasarla bien. Yo le digo a Esteban que como la está pasando y no duda en decirme que bárbaro, que está muy feliz.

Entonces lo que buscamos fue una buena química, pero también con el grupo, pretendemos que nunca se nos vaya, es imposible pero sabemos que a fin de año va emigrar, pero ojalá esta experiencia con Limón le haya servido para muchas cosas», dijo Daniel Casas en conferencia.

En lo que va del torneo, Alvarado ha visto acción en 1331 minutos a lo largo de 14 juegos, donde ha permitido 24 goles y solo ha dejado cuatro duelos con el marco en cero.