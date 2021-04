Los de la Vieja Metrópoli podrían caer hasta séptima casilla al final de la jornada 19

Redacción- Kenner Gutiérrez se siente avergonzado con la afición del Cartaginés por la derrota sufrida ante Sporting FC.

Los brumosos tropezaron la noche de este martes por marcador de 0-1 ante la escuadra josefina en el inicio de la jornada 19.

Marcador que los podría sacar de la zona de clasificación dependiendo de los resultados que tengan otras escuadras como el caso de San Carlos, Herediano, Saprissa y hasta el mismo Limón FC.

Situación que deja apenado al veterano defensor de los brumosos, debido a que tan solo el pasado sábado consiguieron una importante victoria contra el Herediano en condición de visitantes.

Por lo que los seguidores blanquiazules se ilusionaban con que su escuadra se enderezara tras la salida de Hérnan Medford del banquillo, pero la derrota de este martes los vuelve a incomodar.

«Creo que no hay palabras, creo que hay que ser autocríticos, si queremos clasificar no podemos dar este tipo de espectáculos, aquí cualquiera se puede equivocar, somos conscientes, pero creo que hay que poner las barbas en remojo porque no podemos hacer un partido excelente conta Heredia y venir hoy a nuestra cancha y no sacar los tres puntos».

«Hay que darle merito también a Sporting, creo que hicieron un bloque profundo, nos complicó y nosotros no pudimos concretar y esto es de goles también», comentó Gutiérrez para FUTV luego de finalizar el partido.