Empezó su emprendimiento siendo universitaria

Su mamá le ayuda a cortar telas y su hermana toma fotografías de las prendas

Redacción – Paula Chacón es una joven de 22 años, apasionada por la costura, la moda y los negocios, y ahora también es dueña de su propio emprendimiento.

Hanger by Pau es su tienda de ropa, con productos confeccionados por ella misma y que ha tenido mucho éxito entre mujeres de diferentes edades y, muy pronto, en hombres también.

Cuando emprendió, tenía 21 años de edad y aún no contaba con su título universitario, pero ella no tenía temor, sino más bien muchas ganas de aprender y de vivir esta aventura.

«Yo le pedí a la suegra de mi mamá que me hiciera unas blusas, pero luego le dije que viniera y me enseñara a hacer los croptops. Yo compré la tela y ella vino un domingo y me enseñó a coserlos. Ese día, yo dije que me quería poner una tienda», comentó Chacón a AMPrensa.com.

Agregó que, para ese momento, ella se encontraba realizando una pasantía para poder graduarse en Ingeniería Industrial, por lo que decidió empezar con pocos productos al lanzar su negocio.

Las máquinas de coser que utiliza son de su abuelita, pues ella también cosía. Ahora es Paula quien le saca provecho y a través de ellas encontró un nuevo estilo de vida, lleno de trabajo y de felicidad a la vez.

Muy poco después del lanzamiento, ella y sus familiares empezaron a notar que cada vez más personas le encargaban prendas, principalmente blusas cortas o croptops.

«Publiqué las fotos de la ropa un martes 30 de junio de 2020 y, a los tres días, ya yo tenía más de 100 pedidos. Me acuerdo que el viernes le dije a una amiga ‘usted es el pedido #100′», agregó la joven.

Pero no fue un camino fácil, pues cuenta que se aventuró en el mundo de emprendedores porque estaba pasando por una fuerte depresión y ansiedad. Eso hizo que Hanger se convirtiera en su distracción y terapia.

Ahora en Hanger confeccionan vestidos de baño, blusas de diferentes estilos, lazos para mascotas, camisas estilo «Tie-dye» e incluso pueden realizar diseños personalizados por las propias clientas.

Además, su tienda de ropa busca empoderar a mujeres para que, sin importar sus características físicas, se atrevan a vestirse como más les guste, sintiéndose cómodas y seguras.

Esta joven es la fundadora, pero también la que cose, contesta mensajes, diseña y muchas otras tareas más propias de su empresa. Eso sí, cuenta con el apoyo incondicional de su hermana, quien toma las fotografías de los productos, así como su mamá que le ayuda a cortar las telas cuando está fuera de horario laboral.

Luego de que se popularizara a tal nivel su emprendimiento, decidió trabajar en conjunto con una costurera, quien le ayuda a confeccionar algunos productos tras un fuerte dolor que limitaba a Chacón para confeccionar los encargos.

«A mí se me dormían los brazos, me costaba hacer ciertos movimientos. Por eso ahorita estoy trabajando con una costurera para disminuir la carga y cuidarme las manos», dijo.

Después de vivir esta experiencia y comprometerse con el emprendimiento a pesar de todos los riesgos, Chacón recomienda a las personas que se aventuren a abrir su propio negocio para generar otra fuente de ingresos en los hogares.

Recomienda principalmente mucha organización y dedicación para obtener tan buenos resultados como Hanger.

Ahora Chacón ya cuenta con su título universitario y se dedica de lleno a su emprendimiento, el cual se volvió parte de su día a día y de su felicidad. En Hanger encontró organización, paz y amor por las habilidades que desarrolló.

Para más información sobre este emprendimiento, puede encontrarlo en redes sociales como Hanger by Pau.