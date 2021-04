Saprissa no gana un partido desde el 21 de febrero

Redacción – Benjamín «Mincho» Mayorga crítica con todo a dirigentes morados, a quiénes considera que han destruido y hecho al hazmerreír del país al Saprissa.

El ex-jugador del Monstruo no se guardó nada y achaca gran parte de la responsabilidad al mal momento que vive el cuadro morado es causado por la directiva.

Las decisiones tomadas por Juan Carlos Rojas y Víctor Cordero no han sido las correctas para Mayorga, que asegura que al Saprissa no se le ve nada.

Para el respetado ex-jugador morado, en el cuadro tibaseño no hay calidad ni tampoco se hizo el recambio generacional cuando se tuvo que hacer.

Incluso, Mayorga le pide a varios jugadores irse del Saprissa, con el fin de que dejen su espacio para que club compre futbolistas e invierta bien el dinero.

Pero la crítica de Mayorga fue más allá, debido que también culpa a Roy Myers, a quién cataloga como un técnico que no tiene ni idea como juega su plantel en la cancha.

«Mincho» Mayorga habló sin pelos en la lengua y afirma que la directiva tiene destruido al Saprissa, que está jugando sin delanteros lo cuál no entiende el ídolo morado.

«No hay calidad en Saprissa y no hubo recambio cuando se tuvo que hacer, ahora el equipo no hace movilidad, no hay amplitud, usted no ve una pared, no ves un tipo que se lleve cuatro jugadores y los deje en el suelo. Ya hay jugadores que deberían hacerse a un lado y dejar puestos para que Saprissa compre gente e inviertan bien el dinero.

Creo que la dirigencia, gerencia y los entrenadores, porque como Roy Myers no tiene ni idea de como juega su equipo, no hay movilidad y yo no veo nada en el Saprissa. Es un club sin alma, sin vida y sin corazón, me duele verlo así.

¿Qué han hecho del Saprissa? Los dirigentes han destruido y hecho el hazmerreír al Saprissa. No tienen un equipo sólido, no tiene dos o tres figuras por puesto, nunca he visto una gerencia que juegue un campeonato sin delanteros», dijo Mayorga al programa Fútbol Al Día de Multimedios Canal 8.

El recordado futbolista del Monstruo espera que su equipo saque a relucir el orgullo deportivo ante Alajuelense y así buscar un buen resultado en el Clásico Nacional.