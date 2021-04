Redacción. Las diferencias de criterio entre Enrique Sánchez y Paola Vega, diputados oficialistas, sobre la propuesta de empleo público, provoca una división en la fracción del Partido Acción Ciudadana.

Hoy quedó más que evidenciado cuando el diputado y ex ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, dejó claro que el proyecto de ley es del Gobierno de la República, del Partido Acción Ciudadana y que han trabajado en un espíritu constructivo y de diálogo.

«Es un proyecto que le conviene y es esencial para el país y es vital que se discuta aquí y no es una cosa nueva, está establecida en el Plan de Gobierno», destacó.

Paola Vega, diputada de ese mismo partido, levantó la voz contra su compañero de fracción.

«Don Víctor Morales con el aprecio y estima que yo le tengo, usted no debería hablar por el PAC de manera monolítica. En el PAC hay bases partidarias, la comisión política y una buena parte del Partido llamándole la atención al Gobierno y a la fracción por la manera en que se ha tramitado este proyecto de ley.

«El PAC siempre habló de empleo público desde sus orígenes, pero no esta reforma, prometimos una reforma no fiscalista, centrada en la calidad del empleo y que no pusiera en riesgo el Estado Social de Derecho y eso no es lo que estamos haciendo aquí», aseguró.

La congresista también tachó de arrogante esta semana al presidente de la República, Carlos Alvarado.

Agregó que el mandatario dijo que él tiene el 80% de la fracción y que el otro 20%, es el que está defendiendo la autonomía universitaria.

«Entonces por más que no le importe este 20% de la fracción, le tiene que importar la base que lo llevó al Poder Ejecutivo y los compromisos que asumió en campaña», destacó.

Agregó que todas las sentencias de la Sala Constitucional son enfáticas y no han variado ni un milímetro en reconocer la autonomía integral y completa a las universidades públicas, las cuales, hacen un excelente trabajo en investigación.