Redacción- Marco Ureña volvió a sonreír con una anotación en el empate de su club la madrugada de este sábado en el fútbol australiano.

El futbolista costarricense sigue ganándose el cariño de los aficionados del Central Coast Mariners, quienes le reconocen su esfuerzo y goles que ha conseguido en la temporada.

Como lo mostró este sábado cuando se hizo presente en las redes del Sydney FC con una anotación tan solo al minuto 6 de juego para colocar el 1-0 en la pizarra.

Momento en el que demostró toda su calidad al definir de pierna derecha con gran calidad engañando al portero rival.

Tanto que llegó tras un balón en profundidad que le sirvió uno de sus compañeros y que Ureña no desaprovechó.

Marco with a peach of a finish to give us an early lead against the Sky Blues! #CCMFC #WontBackDown #CCMvSYD

🎥 @FOXFOOTBALL

🎥 Fox Sports Football pic.twitter.com/jY5YWMWb26

— Central Coast Mariners (@CCMariners) April 24, 2021