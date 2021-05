Soto tiene más de 15 años de amistad con «El Bigotón»

Redacción – El gerente general del Team, Jafet Soto, asegura que Ricardo La Volpe no le pierde el rastro al club e incluso afirma que le gusta mucho ver jugar al Herediano.

Soto dice que el famoso timonel viene a Costa Rica seguido, gracias a que le mucho el país, sumado a su control con un dentista nacional y compartir con Jafet, su amigo.

Esa relación entre el directivo florense y La Volpe ya tiene más de 15 años, gracias a los buenos lazos que hicieron cuando Jafet era jugador profesional en suelo azteca.

La misma ha provocado que en el Clausura 2021 se haya visto en varios partidos del Herediano al sudamericano, que a sus 69 años sigue de muy cerca al Team.

Incluso, su afinidad con Herediano es tanta que cuando esta en Argentina ve los juegos por televisión del equipo que nació grande, gracias a la cablera que tiene.

Jafet Soto disfruta cada vez que se reúne con La Volpe y por eso revela que al respetado entrenador sudamericano le gusta mucho ver jugar al conjunto florense.

«Ricardo La Volpe viene a verme, le gusta mucho Costa Rica y viene al dentista también, cenamos y hablamos mucho de fútbol y le gusta mucho ver jugar al Herediano, en Argentina por el sistema de cable que tiene allá puede ver los partidos de nosotros, nos da seguimiento, me llama y me dice lo que le gusta, lo que no y siempre es enriquecedor hablar de fútbol con alguien que sabe mucho», afirmó Soto a Fútbol Al Día de Canal 8.

Hace unas semanas se habló que el argentino tomaría las riendas del Herediano, pero Fuerza Herediana aclaró que solamente es un amigo de la institución rojiamarilla.

La Volpe es muy respetado en el fútbol de la Concacaf, gracias a su bagaje en varios clubes de la Liga MX, Selección de México y con La Sele, la cuál lideró en el 2012.