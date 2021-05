Redacción- La simpática presentadora María Teresa Rodríguez cumple un mes de formar parte del programa Giros y lo considera como un sueño cumplido.

«La experiencia en Giros ha sido increíble, estoy sumamente feliz con el crecimiento que he tenido, además del apoyo tan grande que he tenido de mis compañeros y del canal en si». dijo María Teresa Rodríguez.

Rodríguez manifestó que el sueño de trabajar en televisión lo tuvo desde siempre y ahora es una realidad que lo está disfrutando y aprovechando todos los días.

«Los sueños se hacen realidad, solo hay que trabajar duro para lograrlos. Me encanta que sea un programa tan completo.

Un programa que toca tantos temas tan necesarios en nuestro día a día. Es un programa que nos aconseja muchísimo y lo mejor de todo que se puede disfrutar en familia», comentó.

Al consultarle sobre la relación con Italo Marenco y Patricia Figueroa comentó que «La relación con ellos ha sido genial, son personas a las que le tengo muchísimo aprecio y respeto. Y les agradezco mucho todo ese apoyo que me han brindado.

La verdad con los dos tengo una relación muy linda. Son dos personas que admiro mucho y tenemos una muy linda química».

Es importante mencionar que la modelo ha recibido criticas positivas y negativas, sin embargo, su positivismo y ganas de crecer hace que tome más fuerzas para seguir adelante.

«Creo que bien, los comentarios son en su mayoría positivos y eso me alegra muchísimo.

No les prestó importancia a las criticas negativas. Si alguien me tiene que dar una critica, que sea constructiva y en mi cara. Detrás de una pantalla de teléfono o computadora no es un comentario válido», dijo

Rodríguez añadió que espera «Seguir creciendo y aprendiendo todos los días. Mi trabajo me encanta y quiero aprender todo lo que pueda siempre.

Blu va paso a paso, la pandemia lastimosamente ha golpeado muy fuerte al emprendedor y a todas las personas con sus negocios propios. Pero lo más importante es tener pensamientos positivos, entender que no tenemos el control de esta situación y que pronto vamos a salir de esto».