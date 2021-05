Waston queda fuera de lo que resta del campeonato

Redacción – El técnico del Monstruo, Mauricio Wright, cree que Johan Venegas simuló más de la cuenta y tacha de grosera sanción que recibió Kendall Waston.

Wright no está de acuerdo con el castigo de cuatro partidos y una multa de ₡150 mil, esto tras la expulsión al minuto 79 en la ida de la semifinales del Clausura 2021.

El Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol mencionó que Waston era culpable de conducta violenta y agravante, luego de patear Johan sin estar en disputa el balón.

Ese dictamen del tribunal no gustó para nada al timonel, que cataloga la misma como un poco rigurosa, porque el zaguero morado jamás intentó agredir al manudo.

Inclusive, afirma que lo intentó el defensor de 1,96 metros fue despejar el balón y lo que sucedió, fue que Venegas metió la mano, se agarró su cara y simuló lo sucedido.

Mauricio Wright habló en conferencia de prensa y defendió con todo a su futbolista, a quién buscará defender por intermedio de la directiva para ver que pueden hacer.

«Realmente un poco sorprendido por la rigurosidad, si todos vemos la intensión de Kendall jamás es agredir al rival, fue un enojo normal, producto de recibir una anotación y no es la primera vez, que un jugador trata de despejar el balón con su pie y otro jugador mete la mano, se agarra la cara y simula más de la cuenta, eso está en el vídeo.

Así mismo fue y entonces me parece bastante grosero el tema contra Kendall, porque si bien hubo un pequeño contacto, no creo que fuera para tanto, así que bueno son cosas de las que yo no puedo dominar y está fuera de mi alcance. Vamos a ver a nivel de dirigencia que podemos hacer», afirmó Wright.

Los morados enfrentarán al León en la vuelta de las semifinales este miércoles 19 de mayo a las 9:00 pm en el Morera Soto con las bajas de Ariel Rodríguez y Kendall Waston, luego de sus expulsiones en la ida.