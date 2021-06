Vega ganó tres títulos naciones en su paso por Saprissa

Redacción – Muchos saprissistas no se olvidan de Deyver Vega, quién en su paso por el Monstruo dejó un buen sabor de boca, lo cuál ha generado una cantidad considerable de fanáticos morados le pidan al delantero nacional que regrese al club.

Vega está en Costa Rica a la espera de resolver su futuro, luego de que en el último semestre vistiera los colores del FC Politehnica Iași de Rumanía, con quién sufrió el amargo descenso a segunda división del país europeo.

Ante esa caída a la división de plata, Deyver quedó en libertad y puede negociar con cualquier equipo, aunque eso sí, su prioridad es continuar en el viejo continente.

En su paso por este cuadro rumano sumó un total de 703 minutos en 15 partidos, donde festejó un gol y dio una asistencia. Dichos números dejan claro la regularidad del delantero nacional, que en Rumanía compartió camerino con Dylan Flores.

Tras esa aventura, Vega no le cierra a las puertas a volver al fútbol nacional y que mejor que hacerlo en su querido Deportivo Saprissa, con quiénes militó del 2012 al 2016. En ese período ganó un torneo de Copa y tres títulos nacionales.

Aunque deja claro que no es su prioridad volver al Monstruo, el futbolista reveló que muchos aficionados al 36 veces campeón nacional le han escrito en sus redes sociales para que regrese, lo cuál el oriundo de San Carlos agradece de gran manera.

Deyver Vega no cierra las puertas para volver a Costa Rica, pero su anhelo es seguir experimentando ese plus diferente que da el fútbol en Europa.

«En el fútbol nunca se sabe, estoy muy agradecido con ellos (afición), hay muchísima gente que me escribe en redes sociales, cuando me ven por aquí me ponen que cuándo vuelvo, que cuándo voy a firmar. A todos ellos les agradezco el apoyo.

En este deporte hay que aprovechar las oportunidades, es un carrera muy corta. Lo que he aprendido es que en Europa le da a uno un plus diferente, están un paso adelante en todo. Mientras, pueda quedarme allá voy hacer lo posible porque así sea sino valorar lo que tengo aquí. Estoy valorando, no cierro la puerta a volver a jugar aquí», dijo Vega a Tigo Sports.

Desde su salida al exterior hace cinco años, Vega ha vestido los colores del SK Brann, Valerenga y Sandefjord de Noruega. Además, de su último paso en el Iasi rumano.