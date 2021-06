Suárez llegará al país en los próximos días

Redacción – En las redes sociales, gran cantidad de fanáticos del Bucaramanga de Colombia critican a Luis Fernando Suárez por dejar al club cafetero para dirigir a La Sele de cara a la Copa Oro y la octagonal final de la Concacaf.

Suárez decidió renunciar a su puesto en el equipo cafetero, con el fin de llegar a comandar a Costa Rica, con quiénes llegó a un acuerdo este pasado 21 de junio.

El timonel de 61 años se despidió de sus pupilos en el equipo leopardo y en su perfil de twitter dejó claro que tenía muchas emociones encontradas en su adiós.

Su arribo al humilde club colombiano se dio en febrero del presente año, por lo que su imprevista salida golpeó a todos los seguidores a la institución.

Precisamente, muchos aficionados aprovecharon la publicación donde Suárez compartió con sus antiguos dirigidos para criticar con todo al entrenador colombiano.

Gran parte de los inconformes señala que no duele que se vaya el timonel, si no que lo que duele es el engaño y la cara de no sé nada. Esto luego de que el pasado sábado, dijera no saber nada sobre la opción de La Sele y ya este pasado lunes firmara.

Otros lo tachan de platero e incluso le piden más de moral y no solamente pensar en los billetes. Las críticas fueron de todo tipo para el nuevo timonel patrio.

Sin dudas, que la salida de Suárez dejó golpeados a los seguidores del Bucaramanga, que este 22 de junio emitió un comunicado revelando que el estratega había renunciado de forma unilateral a su cargo como entrenador.

Junto a Luis Fernando Suárez también renunció Iván Mauricio Núñez, quién es preparador físico y vendría con el timonel de Costa Rica para trabajar en la Fedefútbol.