Redacción – La Selección de Países Bajos o conocida como la «Naranja Mecánica» sigue imparable en el certamen de la UEFA y vence sin problemas con marcador de 2-0 al combinado de Austria en la Eurocopa 2021.

La nación anteriormente llamada «Holanda» pero un cambio introducido por el gobierno neerlandés el 1 de enero de 2020, se utiliza el nombre de Selección de Países Bajos.

Ese cambio ha causado confusión en fanáticos del combinado naranja, que enfrentaron a los austriacos con la misión de sellar su boleto a octavos de la Eurocopa.

Por ello, desde los primeros minutos a los neerlandeses imponer sus condiciones y con rápidas transiciones de defensa a ataque metieron en aprietos al rival.

🇳🇱 Depay makes no mistake from the spot 🎯#EURO2020 pic.twitter.com/8nKNwxiSJu

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 17, 2021