Redacción. Conforme avanza la discusión de la Ley Marco de Empleo Público la negativa hacia este proyecto crece por parte de los diputados.

El congresista del Partido Liberación Nacional, David Gourzong, señaló que realizó su mayor esfuerzo para “enderezar el texto”, que se trabajó por casi dos años, pero que no estaba de acuerdo en que el salario global se le aplique solo a los de nuevo ingreso, lo que generaría que tengan mayor remuneración que los que ya están en la función pública.

El jefe de fracción del PUSC, Pablo Heriberto Abarca Mora, aseveró que al texto solo le funciona el título y que genera injusticias.

LEA MÁS: Gremio médico se opone a proyecto de ley de empleo público

Para Abarca, el proyecto no logra los objetivos de regular de manera clara el sector público.

La diputada Patricia Villegas Álvarez indicó que se critica mucho al sector público, asegurando que es ineficiente y por esto se busca una reestructuración del Estado, mismo que brinda servicios esenciales como salud, educación, seguridad, donde deben estar bien remunerados.

“El proyecto no resuelve los grandes problemas que tiene el país, por el contrario, golpea al sector público”, comentó la congresista.

La diputada Aracelly Salas Eduarte también cuestionó la iniciativa, al señalar que se violenta la autonomía y apuntó que se viola la Constitución al darle la rectoría del sector público al Ministerio de Planificación.

La legisladora independiente Ivonne Acuña Cabrera también debatió al proyecto que en su criterio no logró el objetivo de poner orden en la administración pública.

El congresista Melvin Núñez Piña aseguró que el proyecto va a generar “hambre” y por esta razón lo votará en contra.