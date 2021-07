Redacción- Una nueva restricción vehicular sanitaria a nivel nacional entrará a regir desde el próximo 12 de julio al 8 de agosto y con ello, el anuncio de incorporación de manera permanente a las excepciones el traslado de alumnos a centros educativos.

El Gobierno anunció que la medida abarca el permiso para trasladarse a los centros educativos privados y públicos, así como dejar o recoger a los menores de edad.

Para evitar una multa y comprobar la veracidad de la exepción, el padre o encargado debe de portar uno de los 3 requisitos:

1- Carta de comprobación

2- Carné con fotografía de la persona estudiante

3- Comprobante de matrícula

Por otra parte, la restricción vehícular se seguirá aplicando para todo el país, iniciando con los primeros quince días con restricción de dos días a la semana, es decir, un día de prohibición de lunes a viernes y otro el fin de semana.

Posteriormente del 26 de julio al 8 de agosto, se aplicará la restricción de un día sí y un día no. Es decir, el día 26 de julio no circulan impares 1,3,5,7 y 9. Para el día 27 de julio no circulan los pares 0, 2, 4, 6 y 8, así sucesivamente los demás días hasta llegar al 8 de agosto.

INICIO DE LECCIONES

Los estudiantes volverán a lecciones este 12 de julio después de las vacaciones de medio año y un periodo de pausa.

La Ministra del Ministerio de Educación Pública (MEP) Guiselle Cruz, había anunciado la interrupción de las lecciones por el alto contagio del covid-19, y que se debe reorganizar el calendario escolar del ciclo lectivo 2021.

De este modo, las clases en educación combinada se retomarán el 12 de julio y hasta el 21 de enero de 2022, con un periodo de descanso por Navidad, entre el 23 de diciembre y el 2 de enero. El periodo lectivo 2022 arrancará el 17 de febrero y concluirá el 22 de diciembre.