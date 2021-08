Redacción- Una mujer falleció tras recibir un disparo delante de su hija de 6 años en California.

Según informó la cadena CNN, es un asesinato en el que las autoridades creen que la madre fue confundida con otra persona.

Según un comunicado de la policía del condado de Fresno, Jacqueline Flores, de 25 años, estaba estacionando su vehículo con su niña en el asiento trasero en Fresno el 27 de julio cuando recibió un disparo en la cabeza.

«Este acto de violencia sin sentido puede haber sido un caso de error de identidad», explicaron las autoridades en Twitter.

«Afortunadamente, la niña no resultó herida, pero una bala entró en la ventana trasera donde estaba sentada», señaló la policía en el comunicado.

Los agentes y los funcionarios de emergencias practicaron maniobras de reanimación a la mujer en el autp.

Es importante mencionar que Flores fue trasladada a un hospital local en estado grave y murió tres días después, según informó la policía en una publicación en Twitter el domingo.

Update to the shooting on 7/27/2021: Sadly, Jacqueline Flores passed away on Friday evening from the injuries she received.

Investigators do not believe that Flores was the intended target, and this senseless act of violence may have been a case of mistaken identity. 21-040602 pic.twitter.com/2kWSS5ykXs

— Fresno Police (@FresnoPolice) August 1, 2021