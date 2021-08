Carevic ya tiene más de 2 años liderando al León

Redacción – Para el entrenador argentino de Alajuelense, Andrés Carevic, las gran cantidad de críticas del liguismo en redes sociales no afectan su trabajo al mando del León y más bien le un impulso para seguir dándolo todo.

Una cantidad considerable de liguistas ha crucificado al timonel sudamericano por el irregular inicio de los rojinegros en el Apertura 2021, donde suman dos empates.

Los resultados de 2-2 ante San Carlos y 3-3 ante Sporting FC tienen disgustados a muchos manudos, que en la redes sociales de La Liga han pedido la cabeza de Carevic.

Todo lo que se dice de él en las plataformas digitales y en la calle no le roba el sueño, ya que desde que llegó a la institución aprendido a convivir con esa presión.

Lea también: Carevic explica como ha manejado polémica alrededor de Fernán Faerrón en La Liga

Es por ello, que Carevic afirma que en el certamen pasado ganaron 27 partidos y a pesar de ello, igual lo criticaban así que no se mete con lo que diga o hace la afición.

Andrés Carevic habló en conferencia de prensa y señala que trata de ser mejor cada día al mando del León para así llevar al protagonismo al Equipo de su Gente.

«La verdad es que yo me dedico a trabajar, no me dedicó ni a redes sociales ni a lo que dicen ni lo que hacen, hemos ganado 27 partidos el torneo pasado y no hemos perdido, pero tampoco me he metido a esa parte.

No soy de meterme a lo que dicen los demás, ni para bien, ni para mal, sino enfocarme en mi trabajo y tratar de ser mejor cada día, tratar de seguir evolucionando y tratar de que el equipo juegue bien y gane.

Es el entorno que hay y el entorno de todos, pero bueno es así y lo acepto como es, pero la verdad es que me enfoco en cada día en ser mejor. Esta institución ha tenido un cambio en muchos campos y muchos aspectos con jugadores jóvenes, ventas y muchas cosas, que a veces no se dicen porque ven el presente y no el día a día», afirmó Carevic.

Los erizos buscan calmar el descontento de la afición este miércoles 4 de agosto a las 8:00 pm, cuando busquen ganar la Supercopa ante el Deportivo Saprissa.