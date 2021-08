Los de la Vieja Metrópoli son el equipo más goleado en el torneo

Redacción- Los altibajos que ha mostrado Cartaginés en el presente torneo no tiene naa contento a su director técnico, Geiner Segura.

Estratega que afirma estar enfocado en trabajar la parte mental de sus jugadores para evitar tropiezos escandalosos en el campeonato nacional.

Como el sufrido en la primera jornada en la que fueron superados por marcador de 4-0 ante el Municipal Grecia.

Mientras que el pasado sábado también fueron sonrojados visitando al cuadro de Sporting FC tras caer por marcador de 4-1.

Resultados que han generado que los brumosos sean el equipo que más goles en contra ha concedido en el presente Apertura 2021, con 12 dianas recibidas.

«Lo que queremos es ver a un Cartaginés más concentrado, es lo que más me ocupa ahorita, si vemos los ocho goles que nos han hecho en dos partidos, cuatro y los otros cuatro, hay un estado anímico que no supimos manejar y eso para un equipo como nosotros que tiene que ser un equipo con oficio, en determinado momento pues tenemos el partido controlado, vamos ganando, nos empatan y muy rápido cae el siguiente gol y empezamos a caer en esa inestabilidad mental que llamamos nosotros y a cometer errores que dan al traste con esos marcadores».

«Yo creo que tenemos que ser más equilibrados tanto cuando vamos ganando, como cuando vamos perdiendo, que esa búsqueda del empate no sea individual, si no una búsqueda colectiva, tratando de no perder el orden», apuntó Segura.

Cartaginés ahora tendrá que recibir la visita del Saprissa mañana martes al ser las 8:00 p.m. en el juego correspondiente a la jornada 6.

Duelo en el que los brumosos saldrán al terreno de juego con la tarea de lavarse la cara y retomar el camino de la victoria ante los morados que son los líderes de la clasificación.

Mientras que el cuadro tibaseño buscará dar un golpe en la Vieja Metrópoli y lograr hilar dos victorias tras una apretada victoria ante por marcador de 1-0 ante Municipal Grecia en la fecha cinco.