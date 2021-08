Marín es uno de los mejores futbolistas del Monstruo

Redacción – El habilidoso volante del Saprissa, Jimmy Marín, afirma estar muy contento por el gran nivel que tiene en el Monstruo y señala que está muy motivado por su buen rendimiento con la camiseta morada.

Marín dio un recital con su calidad ante Jicaral, que sucumbió con por 4-0 en La Cueva y tuvo como principal pesadilla al futbolista de 24 años.

En el duelo ante los peninsulares, Jimmy marcó un gol y estuvo involucrado en otro, que se le terminó dando como autogol al jugador peninsular, Luis Carlos Fallas.

Su actuación tiene fascinado al saprissismo, que se rindió a los pies de Marín, que levanta la mano para ser tomado en cuenta por Luis Fernando Suárez en el inicio de la octagonal de la Concacaf en septiembre.

Jimmy Marín habló con FUTV y dejó conocer su alegría por su notable desempeño en la cancha, la cuál le ha dado una gran confianza en los partidos con Saprissa.

«La verdad que estoy muy contento por este nivel con el que ando, estoy muy motivado y con mucha confianza, esto es lo que los compañeros, entrenador y la directiva me piden, que juegue con esa alegría y con esa libertad, eso lo que he estado haciendo en la cancha y tratando de aprovechar oportunidades, esto es trabajo extra que uno hace y a veces no alcanza solo con entrenar y hay que buscar otros métodos para estar en una gran condición física», afirmó Marín.

En lo que va del Apertura 2021, Marín ya registra 202 minutos en 4 partidos, donde se ha dado el lujo de festejar 4 goles. El volante se perdió tres juegos luego de haber dado positivo por Covid-19.