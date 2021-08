Hernández no puede salir del país

Redacción – El delantero cubano de Alajuelense, Marcel Hernández, se declara inocente de los cargos por el aparente delito de violación a una persona que menor de edad, por lo que pide a las autoridades que le hagan el juicio ya.

Los hechos se habrían dado en agosto del 2018, cuando la supuesta víctima tenía 16 años. Hernández fue detenido por las autoridades judiciales tras un allanamiento a su casa el 4 de octubre de 2018, luego de que se interpusiera una denuncia en su contra.

Esa situación ha generado que Marcel viva ratos muy complicados desde esa fecha, ya que tiene impedimento de salida del país, lo cuál le ha impedido salir a jugar con Alajuelense al extranjero, ya sea por Liga Concacaf, amistoso o Concachampions.

Además, debe presentarse firmar una vez al mes, prohibición de comunicarse con la afectada y mantener domicilio fijo. Esa situación ha hecho que Hernández exija a las autoridades judiciales que programen su juicio pronto.

El Tribunal Penal de Cartago definió que el proceso penal contra el delantero cubano será del 28 al 30 de abril del 2024. Raymundo Pérez, abogado de Marcel ya presentó los documentos necesarios para que se adelante la fecha del proceso.

Marcel Hernández habló con Teletica Radio y afirma que sino fuera inocente, no estaría pidiendo que se le adelante el proceso judicial, el cuál no lo desconcentra.

«Es algo con lo que vivido, he tenido que pelear y luchar con eso. Yo me siento tranquilo porqué sé que soy inocente y una de las cosas que estamos peleando con mi abogado es hacer el juicio ya, porque sino fuera inocente no quisiera hacer el juicio, entonces yo hoy peleo hacer el juicio ya, si es mañana que sea mañana. Pero yo quiero hacer el juicio ya, pero en eso estamos, ya se presentaron los documentos y estoy tranquilo, no me desconcentra», afirmó Marcel Hernández a Teletica Radio.