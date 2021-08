Marín está inconforme con el poco tiempo de recuperación entre los juegos

Redacción – El entrenador de Alajuelense, Luis Antonio Marín, dejó saber su molestia por el calendario del torneo nacional y asegura que en el país se juegan casi 20 partidos más de lo que se juega en el mundo a lo largo de la temporada.

Marín está inconforme con la seguidilla de partidos, que deben enfrentar clubes de la máxima categoría, que prácticamente tienen pocas semanas largas por causa de lo achicado que es el torneo nacional.

Para el timonel de 47 años, la falta de un buen descanso ha comenzado afectar a los jugadores, debido que solo se cumplen en algunos casos las 48 horas reglamentarias y ya están jugando nuevamente, lo cuál lo ha obligado hacer rotaciones.

Aunque reconoce que tienen los métodos adecuados para una buena recuperación de los jugadores, lo ajetreado del calendario hace casi que imposible que no registren lesionados en el plantel, ya que se vuelve agobiante en la parte física y mental.

Incluso, compara el formato del torneo tico con el que se juega en Europa y afirma que los clubes del viejo continente juegan solo un poco más de 38 partidos, mientras que en el país más de 50 compromisos al año, lo cuál perjudica debido que no hay un respiro.

Luis Marín habló con conferencia de prensa y le tiró con todo a los personeros del fútbol costarricense, debido a la gran cantidad de partidos que deben disputar tan seguido.

«Se ha alzado la voz, porque tal vez no se tomó en cuenta la parte deportiva y nosotros tenemos un calendario demasiado apretado, es decir vamos a tener una semana larga ahora, porque juega la selección. Después de ahí, casi que de aquí a diciembre no tenemos semanas largas, solo jugar cada tres días y eso definitivamente es agobiante en la parte mental y física, no es lo mismo tener una semana donde se juega domingo, miércoles, domingo y la siguiente hay una semana larga.

Por lo menos que haya un poco más de respiro, pero cuando tienes que jugar 15 o 12 partidos domingo, miércoles y domingo, de Liga Concacaf, selección y partidos del ámbito local, todo eso el jugador lo resiente y por más que uno quiera, el jugador lo reciente, para los técnicos nos limita en el trabajo. No es lo mismo tener semanas largas, donde usted puede planificar sesiones de entrenamiento con más tiempo para poder mejorar cosas, eso con las semanas cortas prácticamente no hay, es poco el tiempo.

Es algo que a veces los dirigentes no lo comprenden, porque no están a este lado, no lo entiende, porque aquí se juega casi 50 y algo partidos al año, en Europa una temporada dura 38 partidos y más algunos que juegan Champions League, pero no son todos los equipos, ahí es donde a veces es bien complicado, yo sé que por torneos cortos se vuelve muy achicado, es decir han habido situaciones que han complicado a los jugadores. Acá tenemos los métodos de recuperación, pero son casi 20 partidos más de lo normal de lo que se juega en el mundo, eso afecta», afirmó Luis Marín.

Alajuelense está listo para el Clásico Nacional ante Saprissa, que será este próximo sábado a las 8:00 pm en La Cueva.