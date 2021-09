Ortiz festejó con anotación su regreso al Herediano

Redacción – El delantero nacional, José Guillermo Ortiz, afirma que muchos lo critican por haber tomado la decisión de dejar el fútbol de Colombia para volver a vestir los colores del Club Sport Herediano en el fútbol tico.

Ortiz tuvo un brillante regreso a la máxima categoría, gracias a su anotación ante Guanacasteca, que sirvió de poco debido que el Team terminó perdiendo por 2-1.

Pese a ese amargo debut en el torneo, Ortiz señala que decidió regresar a Costa Rica para tener los minutos que tanto se le habían negado en el Deportes Tolima de Colombia.

En el conjunto sudamericano, José Guillermo estaba borrado por completo. Incluso, en su aventura por la institución de la ciudad de Ibagué no marcó ni un solo gol, lo cuál refleja su irregular nivel del delantero costarricense.

Por ello, el oriundo de Canalete de Upala afirma que prefirió venirse para Costa Rica y ver minutos, a pesar de que sacrificó un jugoso salario que tenía en Colombia.

Esto habla de la ambición del delantero de 28 años, que reveló que mucho hablan de más, sin antes conocer su verdadera situación en su vuelta al Team.

«Yo regresé a Costa Rica para tomar minutos, en Colombia no estaba siendo tomado en cuenta y entonces, preferí venirme. Algunos hablan mucho y hablan de más, la realidad no la saben, yo prefiero venir aquí, jugar y tener minutos, que estar en Colombia ganando dinero pero no jugando, creo que un jugador es de jugar y tener minutos, acá se me están dando y se me dio la anotación, que de nada vale porque perdimos», afirmó José Guillermo Ortiz.

El equipo que nació grande vive una complicada situación en el certamen, ya que a lo largo de 9 jornadas registran 12 puntos, lo cuál no tiene nada feliz al gerente general florense, Jafet Soto Molina.