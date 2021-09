Marcel cuenta con números increíbles en el fútbol tico

Redacción – El delantero cubano de Alajuelense, Marcel Hernández, resalta su constancia para ser de los mejores jugadores extranjeros del fútbol tico.

Hernández llegó al país en julio del 2018 para vestir los colores del Cartaginés, gracias a la confianza que le dio Paulo César Wanchope, que confío en la calidad del isleño.

En el cuadro brumoso brilló con luz propia y se consolidó como uno de los mejores extranjeros del fútbol costarricense, lo cuál habla bien de su calidad.

Tras 94 partidos y 59 goles como brumoso, Hernández fue transferido a La Liga en enero del 2021. Desde su llegada al León ha mantenido la misma constancia y ya contabiliza 17 goles en 35 partidos.

Esos números reflejan el gran rendimiento del cubano de 32 años, que este pasado 11 de septiembre se destapó con un doblete en el duelo del León ante Guadalupe FC, que sucumbió ante los rojinegros con un marcador de 4-2.

Dichas anotaciones ayudaron a Marcel a retomar confianza en el Apertura 2021, donde está igualado en la cima del goleo con 6 tantos con el argentino Hernán Gustavo Fener de Sporting FC.

Todo eso habla bien de Hernández, que está a solo dos goles de igualar a Claudio Ciccia, que festejó 78 goles. Mientras, que Marcel ya suma 76 tantos. En caso de superar al ex-atacante charrúa, el isleño será el cuarto foráneo con más festejos en primera.

Marcel Hernández asegura que sumar en solo tres años esa increíble cantidad de goles es gracias a mucho trabajo y entrega dentro del terreno de juego.

«Contento, porque creo que lo más importante es la constancia y son apenas 3 años nada más y son 76 goles en tres años, uno lo mira y pareciera fácil, pero yo sé que no es fácil y ha sido mucho sacrificio y mucho trabajo, mucha entrega y muchos compañeros que han pasado alrededor mío y me han ayudado muchísimo, muchas personas que me han aconsejado y hay que seguir creciendo, siempre lo digo. Falta mucho por hacer y obviamente me siento feliz, en una zona que quiero estar y todavía faltan muchas cosas más, estoy seguro que sí», afirmó Marcel Hernández a Tigo Sports.

El delantero nacido en La Habana sueña con ser el máximo goleador foráneo en el fútbol tico, por lo que se plantea seguir trabajando arduamente para conseguirlo.

Los máximos goleadores extranjeros son: Josef Miso es líder con 88 goles, Jorge «La Flecha» Barbosa es segundo con 84 goles y Odir Jaques con 82 celebraciones.