Por Leiner Chévez Rodríguez para Digitus CR

Christian Sandoval es el actual director de deportes de Teletica Radio y el conductor del programa La Platea en el canal de TD Más. Su carrera periodística inicio cuando tenía apenas 16 años.

DigitusCR tuvo la oportunidad de conversar con Sandoval acerca de su vida, sus raíces, sus inicios como periodista y su carrera en los medios de comunicación.

Christian Sandoval en el Estadio Eladio Rosabal Cordero. Cortesía de Christian Sandoval

¿De dónde es Christian Sandoval?

Soy oriundo de los Barrios del Sur. De Cristo Rey. Aunque he vivido en los últimos 20 años en Tibás. Tengo también sangre turrialbeña por lo que de pequeño también hacía mucha visita en Turrialba.

¿Qué lo motivó a ser periodista?

Me motivó que desde muy pequeño traía ese gusanito del periodismo. En realidad, quería ser narrador de fútbol y ya después obviamente se me dio la opción de ingresar a estudiar periodismo. La parte estadística la llevo desde muy pequeñito también.

Desde que tenía como siete u ocho años comencé a recolectar datos y los fines de semana cuando había jornada apuntaba los marcadores, los anotadores y las incidencias de los partidos y a partir de ahí nació ese interés por los medios de comunicación.

¿Dónde fueron sus inicios como periodista?

Empecé a colaborar en el periódico La Prensa Libre con los datos que recolectaba de pequeño en la sección deportiva de los fines de semana. Después de eso, cuando venía saliendo del colegio, Leonel Jiménez me abrió las puertas de Radio Reloj. Tenía como 16 años y ahí ya comencé a trabajar de manera más formal.

Leonel Jiménez me ayudó para costearme los primeros cursos de la universidad y logré ir poco a poco. Los inicios fueron un poco complicados; yo creo que todos tenemos una historia muy común en eso, de que todos los inicios son un poco más complicados, hay que pagar por el derecho de piso y esa fue la forma en que logré ingresar.

Christian Sandoval con Leonel Jiménez. Cortesía de Christian Sandoval

¿Cómo se ha desarrollado su trayectoria periodística?

Después de irme desarrollando en Radio Reloj, pasé luego a Canal 7 y estuve en Teletica durante seis años. Salí de Teletica y me fui para Radio Columbia y ahí estuve por espacio de 10 años y ahora regresé otra vez a Canal 7 hace seis años.

¿Cómo maneja la estadística deportiva?

Esto de la estadística y manejar los datos es un asunto de día a día. En realidad, tengo que confesarte que en nuestro país lamentablemente la estadística o quienes llevamos los datos no somos valorados en ese aspecto. Es decir, a mí no me pagan por llevar estadísticas. A mí me pagan por mi función como periodista; en este caso que soy el director de la parte de deportes de Teletica Radio.

De hecho, hay muy pocos, por no decirte que ninguno, a los que le paguen por llevar estadísticas, sino que simplemente es un complemento. Es un asunto que va mucho también con la pasión que tenemos los que estamos metidos en esto.

Yo tengo un archivo desde la primera participación de selección nacional de Costa Rica allá en 1921, desde el primer campeonato nacional en 1921 y desde ahí para acá todo en cuanto lo que es el fútbol.

Llevo estadística de baloncesto, baseball, ciclismo, fútbol sala, fútbol femenino, fútbol playa, etc.

¿Con qué frecuencia actualiza el archivo?

El archivo lo llevo actualizado cada fin de semana, cada jornada o cada evento, pues ahí vamos actualizando los datos de cada uno de esos eventos.

¿Cómo gestiona los datos?

Los datos los llevo en programas en la computadora y también a nivel manual porque, en eso si soy como de la vieja escuela. No se me pueden perder los papelitos porque ahí ando todo.

Christian Sandoval. Cortesía de Christian Sandoval

¿Por qué es conocido con el sobrenombre de “Botoneta”?

En realidad ese es un sobrenombre que me tienen los amigos; la gente cercana a mí. Que alguna gente se ha dado cuenta de eso y me dicen igual. Pero no es porque me conozcan así. Es una cuestión muy íntima de los amigos cercanos que me pusieron ese apodo, que me imagino que por gordillo.

¿Cuál es la historia del sobrenombre?

Es una historia que vino de Canal 7. Cuando trabajaba en mi primera etapa, me pusieron “M&M’S ”, porque decían que yo me parecía a la botonetilla roja que sale en el anuncio.

Otro compañero dijo que no, que “M&M’S” era muy fino y entonces me pusieron “Botoneta”.

Pero fueron los amigos y hasta la fecha me lo dicen los amigos cercanos nada más y alguna gente adicional me lo dice. Pero en realidad, no es que me conozcan con ese sobrenombre.

Volviendo al periodismo y para cerrar: ¿Qué le recomendaría a un periodista en formación que quiere llegar a ser estadígrafo deportivo?

Esto es muy importante y el consejo que daría es que se hagan las cosas con convicción y que se hagan las cosas con dedicación, con pasión y con mucho amor. Y que se haga porque realmente nace y porque hay un gusto detrás de eso. Habitualmente se lo digo a la gente con quién tengo la oportunidad de hablar y me piden algún consejo con respecto a esto.

Lo otro es que traten siempre de tener credibilidad. La credibilidad en esto es casi todo. Es muy importante. Me refiero a que cada criterio, cada información, cada confirmación de nota que hagas sea de la forma correcta y sea tratando de mantener un balance periodístico. Sin lastimar a nadie.

También está la pasión, el estar siempre actualizándose. Me refiero a un todo: actualización de manera integral, actualizarnos a los nuevos métodos de comunicación que hay hoy en día. No renunciar a tantas plataformas informativas y tecnológicas de la actualidad y también informarse y estar actualizado con respecto a todo lo que se presenta. El periodista tiene que ser integral y tiene que estar preparado para hablar de cualquier tema.

Tal vez no seamos especialistas en todo. Pero si por lo menos tener la posibilidad de desenvolvernos en cualquier tema. Es decir, si mañana me tienen que llevar a hablar de sucesos, estaré preparado para hablar de ellos o si mañana me ponen a hablar de economía o de política, tengo que estar preparado también para hablar de eso.