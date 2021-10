En otras ciudades del mundo se levantó el periodo de restricción y toque de queda.

Redacción- Que el gobierno tome medidas y restricciones para las personas que no estén vacunadas, es lo que pide las autoridades municipales de Montes de Oca. El ayuntamiento señala que Costa Rica merece una reactivación económica real y pronta.

“Este momento de la pandemia las acciones actuales parecen no dar frutos, se debe dejar de ser permisivos con las personas no vacunadas, que están presionando al sistema a la saturación de hospitales y arriesgando la atención de emergencias. Este panorama perjudica doblemente, no solo al sistema de salud, sino que, a su vez a la economía y vemos una afectación directa sobre muchas familias que dependen de la visita presencial de personas a sus locales comerciales para sostener las ventas”, explicó Marcel Soler, Alcalde de Montes de Oca.

Lo anterior, tras conocer que, al 5 de octubre, el Ministerio de Salud señaló que envió 961.015 certificados de vacunación contra COVID-19 a personas con esquema de vacunación completo.

En ese sentido, la Alcaldía considera que esto debe acompañarse de acciones más contundentes desde el Ministerio de Salud, para fortalecer la economía nacional, donde verdaderamente se susciten escenarios que faciliten a las personas patentadas y emprendimientos a subir sus ventas y promover el empleo.

Por ejemplo, en otras ciudades del mundo se levantó el periodo de restricción y toque de queda, pero exigiendo esquema de vacunas completo para ir al cine, a restaurantes y tiendas comerciales, tal es el caso de New York y Los Ángeles, en Estados Unidos, Santo Domingo en República Dominicana, Sao Paulo en Brasil, y otras.

“Desde Montes de Oca esperamos que las autoridades sanitarias tomen consciencia. En tanto, instamos a restaurantes y comercios a solicitar carné o certificado de esquema completo de vacunación a sus consumidores, para minimizar los riesgos de contagio para quienes visitan el cantón”, agregó el jerarca municipal.