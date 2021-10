Redacción-El puerto de Puntarenas recibió la primera embarcación de cruceros tras 19 meses desde el inicio de la pandemia.

Se trata de la Serenade of the Seas, crucero de grandes dimensiones de la naviera noruego-estadounidense Royal Caribbean Cruises Ltd, con 694 cruceristas y 819 tripulantes.

El Serenade of the Seas es el segundo crucero en llegar a los puertos nacionales desde la reapertura del turismo marítimo para la temporada 2021-2022 el pasado 01 de setiembre.

Este navío tiene capacidad para 2.501 pasajeros, no obstante, está operando al 30% de su aforo para mantener un control más estricto de los protocolos de bioseguridad abordo y durante las excursiones en cada puerto que visita.

Llega a la costa pacífica de nuestro país proveniente de Puerto Vallarta, México y continuará su recorrido hacia Cartagena, Colombia.

Durante su estancia en el Costa Rica, los cruceristas podrán optar por recorridos a Monteverde, Esparza, La Guácima, Aranjuez de Puntarenas, San Ramón, Naranjo, Tárcoles, Sarchí y un tour por el centro de Puntarenas.