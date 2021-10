Cristian Rodríguez pitará su primer clásico

Redacción – El entrenador del León, Albert Rudé, revela que estudia a los árbitros para conocer las diferentes tendencias que utilizan en los partidos del torneo tico.

Rudé no deja ningún detalle al descubierto en el León y por eso, saca tiempo para conocer a los encargados de impartir justicia en los partidos de Alajuelense, ya que eso le ayuda a preparar todo de una mejor manera.

Esto refleja el compromiso y responsabilidad del ibérico por guiar por el camino indicado a Alajuelense, que desde la llegada del timonel de 34 años ha tenido una notable evolución, que ha gustado mucho entre el liguismo.

Para el Clásico Nacional 333 de la historia, el policía Cristian Rodríguez será el árbitro central. Mientras, que Osvaldo Luna y William Chow serán los líneas, como cuarto referí estará Benjamín Pineda, que tiene amplio rodaje en primera.

Este cuarteto arbitral fue estudiado por Rudé y su cuerpo técnico, que no se mete en el trabajo de los silbateros, ya que prefieren centrarse en mover bien sus fichas.

Albert Rudé habló previo al Clásico Nacional y señala que respeta mucho el trabajo de los árbitros, a quiénes espera que hagan un buen trabajo ante Saprissa.

«Con el tema de los árbitros, yo siempre trato de informarme sobre los árbitros, nombres, trayectoria, partidos que pitan y que tendencias tienen, trato de informarme porque la información es importante para prepararlo todo y que no se escape ningún detalle, pero a partir de ahí yo me meto nunca en el trabajo de los árbitros, no voy hablar nunca de ellos, porque los respeto mucho. Prefiero enfocarme en lo que si puedo controlar, que es mi equipo», afirmó Albert Rudé.

A lo largo de la historia el balance en Clásicos Nacionales es dominado por Saprissa con un total de 129 victorias. Mientras, que el León registra 102 triunfos. Se registran 101 empates para así dar un total de 332 encuentros entre los dos colosos del país.