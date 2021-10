Morados no triunfan en campeonato nacional desde la jornada 15

Redacción- Mauricio Wright cree que algunos equipos se esfuerzan el doble para enfrentar a Saprissa en el campeonato nacional.

Declaraciones que realizó este miércoles luego de que su equipo consiguiera un empate por marcador de 0-0 en condición de visitantes ante Jicaral.

Resultado que les impide escalar al tercer puesto de la clasificación y más bien podría terminar cayendo hasta la quinta casilla.

Todo dependiendo de los resultados que se terminen por registrar el día de hoy en el trascurso de la jornada 18.

Fecha en la que el cuadro tibaseño llegó a tres juegos consecutivos sin poder ganar, es decir que la última vez que triunfaron en el Apertura 2021 fue en jornada 15.

«Vamos a preparar al equipo, no es que los demás juegos uno no tiene la misma preparación, sí la tenemos, pero el rival también, a veces duplican esfuerzos y ustedes también ven que hoy juegan contra Saprissa de una forma y al siguiente juego son equipos que no se reconocen por su funcionamiento, no sé si es motivación o qué, es en algunos casos, uno no puede decir que siempre».

«Pero independientemente de esas situaciones, nosotros creo que hemos tenido un comportamiento bastante aceptable, a pesar de que hemos estado en dos torneos», aseguró Wright.