Redacción. El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, advirtió sobre la posibilidad de regresar a medidas restrictivas si los empresarios no cumplen con el compromiso de solicitar a los clientes de bares y discotecas, entre otros, tarjetas o el código QR que comprueben que los clientes están completamente vacunados contra el Covid-19.

«Si se comprometieron a pedir el código QR y la tarjeta de vacunación, cúmplanlo porque si no lo hacen, no es que van a perder a uno o dos clientes. Me pueden poner a mí en una situación completamente difícil de tener que cerrar dentro de un mes o mes y medio», advirtió el mandatario durante las actividades del bicentenario de Panamá.

Sobre el mismo tema, el ministro de Salud del país, Luis Francisco Sucre, detalló en un comunicado que «el empresario que no quiera solicitar el QR o la tarjeta de vacunación debe utilizar el aforo del 50% y garantizar la debida separación de las mesas o de las personas dentro del local, pero deben escoger una de las dos».

Hasta el momento 7.362 personas han fallecido por Covid-19, hay 2.693 casos activos, de los cuales 118 personas están hospitalizadas, 23 de ellas en cuidados intensivos.