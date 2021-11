Sharlene acaba de estrenar su reciente canción llamada «Dopamina»

La artista ha participado en grandes producción como Grachi, Trópico de sangre, Bravetown, entre otros

Redacción- La hermosa artista dominicana, Sharlene Taulé, compuso la canción «Somos nada» junto a Mario Domm y Federico Vindveri, para Christina Aguilera a la cual, le encantó e hizo su debut en los Latin Grammy. Además, Sharlene celebra el estreno de su nueva canción.

AM Prensa conversó con la artista dominicana, y nos habló sobre el sentimiento que tuvo cuando vio a la estadounidense cantar la canción compuesta por ella.

«En los Grammy fue la primera vez que la escuché cantarla y de verdad que fue una experiencia super bonita, conectar con ella en ese momento, verla en vivo, lloré muchísimo, porque de verdad ha sido un logro muy significativo para mi, y algo que se dio de forma super inesperada»

Sharlene, empezó escribiendo poesía y prosa, pero no le ponía música, inició como escritora y luego como compositora, la bella cantante, nos comentó que para ella lo lindo era narrar historias y momentos y luego a eso le fue dando musicalidad, melodías y ahí nació la compositora.

La bella artista se ha ido consagrando como una de las cantantes latinas más pegadas del momento. La dominicana tiene acostumbrados a sus fanáticos a evolucionar profesionalmente, y justamente eso fue lo que hizo durante la pandemia. Sacó su nueva canción «Dopamina» y este se convierte en el segundo tema que trabaja de la mano de su nueva casa, Warner Music.

«La dopamina es un neurotransmisor, que te conecta a las cosas placenteras, a las cosas que te gustan, y bueno, de eso exactamente trata la dopamina, de habalr de esa persona que te despierta la dopamina, que te hace sentir cosas bonitas»

Asimismo, nos comentó que su pasión por la actuación y la música es lo que la hace feliz en la vida, y todos sus pasos en la vida han sido en dirección en el arte.

«Siento que eso es como una conexión, un flechazo que uno siente en algún momento de la vida, cuando uno dice, wou yo estaba chiquita y me acuerdo ver una hora de teatro musical y cuando yo vi a todos los actores, bailando, actuando, yo dije wow yo quiero eso. Yo sabía que eso me iba a ser feliz en la vida.. Yo nací para hacer esto, todos los pasos que he dado en mi vida han sido en dirección a continuar mi vida en el arte»

Su primer producción en el mundo de la actuación fue «Evita», una obra musical, donde le tocó a la bella dominicana interpretar a ocho personajes, y nos afirmo que esa fue la mejor escuela que tuvo, ahí entendió mucho del mundo artística y la noción de la diversidad.

«Es super bonito porque te da a entender la noción de la diversidad, no hay límites, hoy puedes ser esto, mañana otra cosa y siempre vas a estar creciendo»

Sharlene decidió irse de su país a cumplir sueños, primero se mudó a Miami para grabar su primer serie y fue «Grachi» de Nickelodeon, la cual, fue una de las series más exitosas de latinoamericana. Luego, comenzó a hacer películas y participó en grandes producción como, Trópico de sangre, La fiesta del chivo Bravetown, entre otros.