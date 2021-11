Elías es ignorado por La Sele pese a su gran nivel en Asia

Redacción – Fiel a su estilo polémico, Víctor «Mambo» Núñez, cree que muchos ticos minimizan a Elías Aguilar por haber salido del Club Sport Herediano, ya que si hubiese dado al salto de Saprissa o Alajuelense todo sería distinto.

El goleador histórico del fútbol tico acuerpa con todo a Elías, que a pesar de su gran rendimiento en el Incheon United de la primera división de Corea del Sur no es tomado en cuenta en La Sele liderada por Luis Fernando Suárez.

Para Núñez el beneficio de la duda que le dieron al oriundo del cantón de Barva es muy poco, ya que han optado por llamar futbolistas sin mayor trascendencia antes de convocar al ex-jugador del equipo que nació grande.

A lo largo de la temporada en la K-League 1, Elías suma 2110 minutos en 29 partidos, donde se ha dado el lujo de sumar 5 goles y 5 asistencias. Esos números hablan bien del talentoso volante, que en suelo nacional siempre ha sido criticado por morados y liguistas.

Víctor Núñez no se guardó nada y le tiró con todo a las dos aficiones más grandes de Costa Rica, ya que le cobran a Elías Aguilar el hecho de haber salido del Herediano, pese a su notable desempeño en el fútbol surcoreano, donde es una gran figura.

«Yo creo que el beneficio de la duda con Elías Aguilar parece muy injusto, era un beneficio y si han llamado a jugadores que no tienen nada que ver de estar con selección, ¿Por qué no llaman a Elías?, aquí la gente en Costa Rica como son de serruchos, porque Elías no es ni de Saprissa ni de La Liga, porque esa es la verdad.

Le cobran por haber salido del Herediano, si fuera de Saprissa o La Liga, yo creo que fuera diferente, pero como es de Heredia entonces las dos aficiones como les cae mal, hablan de Elías cuando hace algo mal porque yo lo he visto», afirmó Víctor Núñez en el programa La Platea de TD Más.

"A Elías Aguilar le cobran haber salido de Herediano"

– Víctor Núñez pic.twitter.com/LpdUv3wBxV — TD Más (@tdmas_cr) November 9, 2021

Las declaraciones del ídolo del Herediano no han caído bien en muchos ticos, que cuestionan la forma de pensar de Núñez, ya que si Aguilar no está en La Sele es porque no ha demostrado mayor cosa cuando es convocado.