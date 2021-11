Medford acuerpa con todo a los entrenadores costarricenses

Redacción – El reconocido entrenador tico, Hernán Medford, crítica con todo a los directivos del fútbol tico y les recomienda ir a capacitarse a Europa para que aprendan más, con el fin de que la situación mejore en el balompié costarricense.

Fiel a su estilo polémico, el Pelícano le tiró con todo a los dirigentes por la poca paciencia que le tiene a los directores técnicos nacionales, a los cuáles mayoritariamente les dan procesos a corto plazo, mientras que a foráneos le dan más tiempo.

Para Medford es inaceptable que se acuerpe más a un estratega extranjero antes que un tico, ya que son los más ganado títulos y han logrado más éxitos en las últimas décadas, ya que sea nivel país o Selección Nacional.

Esto con excepción del colombiano Jorge Luis Pinto. El timonel de 51 años considera que los directivos del país no tienen una mentalidad diferente, como la que tuvo en su momento el mexicano Jorge Vergara en el Deportivo Saprissa.

La molestia de Medford se dio a raíz del despido de Mauricio Wright en el Monstruo, lo cuál convirtió al timonel en el noveno entrenador despedido del Apertura 2021, donde ya ocho equipos han hecho movimientos en sus banquillos.

Hernán Medford no se guardó nada y en una charla con el programa 120 minutos de Monumental le tiró con todo a los directivos, con el fin de mejorar el fútbol tico.

«El señor Jorge Vergara me dio en Saprissa un contrato de cinco años y lo respetó, yo me fui porque iba a la selección. ¿Cuánto duró Jeaustin Campos en Saprissa con Vergara? Mentalidad diferente y cuando el directivo tiene mentalidad diferente la tiene, ahora está de moda de los directivos que si no se gana el campeonato se va, manejábamos una estadística, este año gana un campeonato y otro año no, así como hace el Atlético de Madrid con el «Cholo» Simeone.

Muchos directivos en Europa también lo hacen. Aquí los directivos hablan que los entrenadores deben preparar e ir a Europa y mi pregunta es, ¿Cuándo los directivos se dan una vuelta a Europa para que también aprendan? Solo hablan de que los entrenadores tienen que actualizarse, pero cuando se van actualizar los directivos. Osea metámonos todos en el saco, es muy bonito hablar, criticar o decir.

Saben como soy yo y voy a defender lo nuestro, voy a defender a los entrenadores de Costa Rica y obviamente debemos actualizarnos, pero no me digan que un extranjero venga al país y le haga un Wikipedia, después dice donde y quién entrenó, no le veo ningún campeonato y eso la prensa no lo cuestiona, que bonito cuestionemos y matemos a los ticos, saber que los ticos son los que más títulos han ganado en los últimos 30 campeonatos del país», afirmó Medford al programa 120 minutos.

En el campeonato nacional solamente Sporting FC, Cartaginés, Municipal Grecia y Santos de Guápiles no han realizando cambio de entrenador en su banquillo.