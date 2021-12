Esquivel tiene muy feliz a los fanáticos porteños

Redacción – Con su hijo como soporte, Horacio Esquivel sueña con llevar a primera al Puntarenas FC, histórico club nacional que no está en la división de honor desde su descenso en mayo del 2014.

Esquivel está realizando una excepcional labor con los Tiburones del Pacífico, a los cuáles clasificó a la final del Apertura 2021 de Liga de Ascenso, donde sacarán chispas contra el Barrio México liderado por Gilberto «Tuma» Martínez.

Pero para llegar a esta etapa tuvieron que eliminar al Municipal Santa Ana con un global de 6-4 y en semifinales, los porteños hicieron lo propio echando a Liberia con cifras de 2-1 para así ganarse un lugar para ir en búsqueda del 50% del boleto a primera.

Echando mano a su autoridad, actitud y amplios conocimientos en el deporte, son parte del trabajo que ha hecho Esquivel al mando de los chuchequeros, a todo esto se le debe sumar el apoyo incondicional su hijo, Edrey Horacio de 32 años.

Ser padre de tres mujeres y un varón es algo que motiva al estratega, eso sí, guarda una estrecha relación con su hijo, que su fiel compañero y ante los liberianos sirvió de asistente para su padre, que está cumpliendo con una sanción de tres partidos.

Este castigo lo acarrea por causa de un zafarrancho en la ida de las semis, por lo que deberá cumplir este castigo en la final, la cuál liderará desde la gradería, donde tendrá como fiel confidente a su hijo, que es un apasionado por el deporte.

Ha sido tan buena la labor al mando de los porteños, que la afición naranja colocó en un sector del Estadio Lito Pérez una manda con la frase: «Gracias Limón», esto en honor a los jugadores y estrega originarios de esta bella zona del país.

Horacio Esquivel le agradece a su hijo por siempre estar a su lado y deja claro que están en pie de luchar por ser campeones, ya que todavía no han ganado nada.

«Desde el primer día que yo vine a Puntarenas, yo sabía que Dios algo tiene para mí y creo que me trajo acá para algo grande, un periodista me decía que Puntarenas y Limón me quieren, para mí es una satisfacción más grande que otro puerto me quiera y me haya abierto las puertas, nos quedan todavía dos partidos y vamos paso a paso.

Gracias a Dios mi hijo siempre está a la par, ha sido mi soporte y me ayuda montones, espero tenerlo a la par para mucho tiempo, que disfrute este porque el fútbol es una pasión, mi hijo siempre ha estado apoyándome y mis demás hijos que también sufren, no hemos ganado nada y ahora vamos con más responsabilidad para lo que viene», afirmó Horacio Esquivel.

Puntarenas FC se alista para enfrentar al Barrio México, con quiénes jugarán la ida el domingo 11 de diciembre a la 1:00 pm en suelo porteño y el 18 de diciembre a las 7:00 pm le harán frente a la vuelta en el Estadio Cuty Monge de Desamparados.