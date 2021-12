Redacción- Los congresistas aprobaron esta tarde con 36 votos a favor la Ley Marco de Empleo Público luego de que hubieran seguido las recomendaciones de la Sala Constitucional.

Ahora, faltaría esperar a ver si se cuentan con 11 votos a favor de los diputados para mandarlo a consulta a la Sala Constitucional, de lo contrario se votaría en segundo debate el próximo jueves.

La diputada del Partido Integración Nacional, Patricia Villegas, manifestó que los criterios dicen que el proyecto tiene defectos desde su creación, ya que persisten afectaciones en temas importantes y sigue presentando roces constitucionales PLN, RN Y NR van a votar a favor.

El diputado Walter Muñoz, comentó que él no ha escuchado una sola frase por la cual debe apoyar este proyecto. Critico que el PAC ha destruido el Estado Social de Derecho y este proyecto ataca los salarios de empleos públicos que no son los de lujo y votando un proyecto que violenta la constitución y aunque el PIN está a favor de mejorar la función pública no le seguirá al gobierno que solo ha mentido.

El diputado Erwen Masís, expresó que cuando la izquierda y la derecha del país coinciden en el mismo punto le genera bastante preocupación. Comentó que es necesario el acuerdo con el FMI, porque el país está calificado de una muy mala manera en el exterior lo que causa que se debe pagar tasas de interés altas.