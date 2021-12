Calvo siempre se ha declarado ser fanático al Monstruo

Redacción – El respetado defensor nacional, Francisco Calvo, afirma que el saprissismo lo quiere mucho, lo cuál califica como un halago pero deja claro claro que todavía no volverá al fútbol de Costa Rica, debido que su prioridad es seguir en el extranjero.

Calvo es consciente del enorme cariño de los morados hacia él, por lo que agradece las muestras de cariño que le dan cuando lo ven en La Cueva o se dan cuenta que se entrena con el plantel más ganador del país, con el fin de mantener su forma física.

Aunque está feliz por el cariño de la afición del Saprissa, el zaguero deja claro que todavía no es tiempo de volver al Monstruo o ningún otro club nacional, ya que cuenta con ofrecimientos en el extranjero, los cuáles no provienen de la MLS de Estados Unidos.

A sus 29 años, Calvo se ve mucho tiempo más fuera de Costa Rica, por lo que espera cerrar su ligamen con su nuevo club en los próximos días, ya que hace unas semanas fue dado de baja por el Chicago Fire, club donde era uno de los capitanes.

Francisco Calvo habló con Deportivas Columbia y señala que para él no es nada nuevo que lo relacionen con clubes ticos, pero su intensión es seguir en el extranjero.

«Tengo opciones gracias a Dios, afuera del país y mi prioridad es seguir en el fútbol internacional. Espero tomar la mejor decisión, tomarlo con calma y finiquitar el contrato en los próximos días. Las opciones analizar bien y tomar la mejor decisión para mí como para mi familia. Son opciones que tengo y no son la MLS.

Es un halago que los tres equipos grandes del país se interesen en mí, eso es un halago. Pero hasta cuando he tenido contrato por ejemplo con el Chicago Fire, vengo porque entreno con Saprissa o voy al estadio del Saprissa a ver un partido, ya dicen que vengo con Saprissa, sabiendo que yo tengo un contrato en otro club, no es nuevo para mí que me relacionan con otros equipos. El saprissismo me quiere mucho y para mi eso es un halago«, afirmó Francisco Calvo a Deportivas Columbia.

Diferentes rumores indican, que el defensor nacional podría alistar maletas hacia el fútbol europeo, donde ya en el pasado militó en el FC Nordsjælland de Dinamarca.