El video tiene más de 335 mil reproducciones en TikTok

Redacción- ¡Así es! Como si fuera un trampolín, tierno mono se divierte saltando sobre el techo de una casa. Azucena Bailey Amador, vecina de Manuel Antonio, Quepos, fue quien grabó al animalito mientras saltaba en el techo de la casa de su vecina.

AM Prensa conversó con Azucena sobe este tierno mono que se hizo viral y cautivó a más 300 mil personas en la plataforma de TikTok, nos comentó que siempre visita la casa de su vecina y se la pasa saltando.

«Siempre lo veo en toda ocasión haciéndolo y digo voy a grabarlo y nunca lo grabé, y ahora pues se me dio la oportunidad y lo grabé, lo subí a mi TikTok, pero sin pensar que se iba a ser viral, me pareció cómico como el mono brinca y brinca, sin importar nada» dijo entre risas Azucena a AM Prensa.

De igual forma, Azucena, nos comentó que pese a que el mono brinca muy duro, hasta el momento no ha destruido el techo de su vecina.

«Todavía no ha desbaratado el techo de mi vecina, cuando yo lo vi la primera vez, habían dos, pero tenía el teléfono completamente descargado y no lo pude grabar la verdad, pero siempre por las tardes vienen los monos carablanca, y por la mañana siempre suelen ser los monos titi», detalló.