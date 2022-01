Montenegro espera ser el hombre gol del León

Redacción – El joven delantero rojinegro, Jurguens Montenegro, está muy feliz de volver a vestir los colores del León y por eso, espera mostrar su mejor versión deportiva muy pronto para así aportar su granito de arena

Montenegro regresó de su breve aventura de seis meses por el Club Bolívar de la primera división de Bolivia, donde solo registró un gol en 11 partidos.

En este conjunto boliviano solo disputó 395 minutos, lo cuál habla de la poca oportunidad que tuvo el oriundo de Puntarenas, que a pesar de la irregularidad que sufrió, el ariete considera de linda su aventura por el país sudamericano.

Aunque eso sí, no se conforma y ahora en su vuelta a Alajuelense espera recuperar la confianza y así continuar dándole alegrías al liguismo, que esperan que el atacante de 21 años vuelva a ser figura de la institución durante el Clausura 2022.

Johan Venegas y Doryan Rodríguez de 18 años, son los otros atacantes del León, por lo que Jurguens espera seguir mejorando para ganarse un puesto, que en el triunfo por 1-0 ante Guadalupe tuvo al «Cachetón» solo arriba, incluso marcó el gol de la diferencia.

Jurguens Montenegro señala que conoce la responsabilidad de portar el escudo de La Liga y por eso deja claro que anhela con aportar su granito de arena en pro del club.

«Sé la responsabilidad que lleva portar este escudo, sé que tengo que hacer las cosas de la mejor manera y La Liga siempre merece estar en el primer lugar. La experiencia en Bolivia fue linda, saber que uno no puede conformarse y para estar ahí, uno tiene que hacer cosas y realmente sé que las hice, pero no me tocó la oportunidad de jugar tanto.

Pero todo es parte de la vida y solo queda seguir mejorando. Ver a mis compañeros otra vez y saber que estar aquí es lo que uno lo llena y poder aportar mi granito de arena al equipo, que es lo que vengo hacer. Si voy a jugar o no, sé que también esta Doryan Rodríguez, y el que le toque ojalá lo haga bien», afirmó Montenegro.

Durante su etapa como jugador del León, Jurguens registra 64 partidos disputados, 16 goles y tres asistencias, por lo que espera potenciar esos números de gran forma. Cuenta con un título de Liga Concacaf y un título nacional.