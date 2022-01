Redacción-Un hombre decidió saltar los torniquetes del Metro en Nueva York para no pagar la tarifa, pero en su intento sufrió una caída mortal.

El joven de 28 años se rompió el cuello en uno de sus intentos, lo que le ocasionó la muerte.

El hombre, identificado como Christopher de la Cruz, ingresó a la estación Forest Hills-71st Avenue en Queens, Nueva York, reporta Daily News.

Una cámara de videovigilancia registró el momento en que Christopher intenta brincar los torniquetes.

En al menos 4 ocasiones, Christopher intentó brincar los torniquetes, pero sus piernas no pasaban por encima de las barras.

En otro intento, el joven pierde el equilibrio y golpea su cintura con los torniquetes, lo que provoca que caiga de espaldas y reciba un golpe en la cabeza.

De la Cruz se dirigía a su trabajo y era el padre de una niña de 4 años, señalan medios locales.

This poor guy in Queens trying to jump a subway turnstile & breaking his neck & dying is insane 😮 OMG pic.twitter.com/mgkXzw1Ezu

— ERZEN KRIVCA (@ERZEN) January 3, 2022