Navas es uno de los guías de lujo de la Tricolor

Redacción – El arquero de la Tricolor, Keylor Navas, se deshizo en elogios hacia los jóvenes por su gran adaptación con los veteranos de La Sele, que han sido los guías de lujo para los nuevos valores del cuadro patrio.

Navas es el gran estandarte de la Selección Nacional, donde se ha convertido en una muralla, gracias a su notable nivel deportivo, que sirve de inspiración para las promesas del cuadro patrio que lo ven como un ejemplo a seguir.

Para el arquero de 35 años, la labor de los jóvenes ha sido trascendental, ya que han tomado un rol bastante importante en un grupo que tiene veteranos como Celso Borges, Bryan Ruiz y al mismo Navas, que destaca las ganas de luchar de los juveniles.

Aarón Suárez, Daniel Chacón, Jewison Bennette y hasta el mismo Alonso Martínez, son jugadores que no pasan los 24 años, que son parte del recambio generacional de Costa Rica que tiene como uno de los guías al arquero del PSG de Francia.

Keylor Navas habló con Teletica Deportes y señala que no se puede hacer un cambio brusco en la Tricolor, por lo que afirma que van poco a poco con los nuevos talentos.

«Yo creo que los jóvenes que están ahora, han cogido un rol bastante importante y saben que son nuevos en esto, tienen todavía esas ganas de luchar y de esforzarse, creo que se han adaptado bastante bien con los que tenemos más experiencia y nos han escuchado, yo creo que en una selección no se puede hacer un cambio brusco, siempre tiene que haber un proceso, donde los jóvenes tienen que ir poco a poco aprendiendo de los grandes, después nosotros vamos dándole el paso a ellos, pero cuando estén preparados, no se pueden hacer las cosas a la carrera, porque al final no funcionan», afirmó Navas a Teletica Deportes.

Costa Rica está en pie de lucha en la eliminatoria al llegar a 16 puntos en 11 jornadas y así quedar a solo un punto de Panamá que es cuarto ocupando puesto de repechaje. Solo en los últimos tres juegos sumaron 7 puntos de 9 posibles.