Araya levanta la mano para volver a La Sele

Redacción – Con su número 10 en la espalda, Luis Ronaldo Araya se ha convertido en referente del Cartaginés, donde ha recuperado la confianza de gran forma y pese a ello, evita hablar de La Sele para seguir enfocado en destacar con los brumosos.

La confianza dada por Geiner Segura al volante de 23 años ha sido notable, ya que se ve un jugador motivado y con deseos de triunfar con el cuadro de la Vieja Metrópoli.

Araya se ganó lo aplausos de propios y extraños, al sellar un fantástico gol ante Alajuelense donde ridiculizó con sus gambetas y buen control del balón a Ian Smith, Alexis Gamboa y Pipo González, que no pudieron frenar al mediocampista blanquiazul.

¡GOL! 💙🤍

Luis Ronaldo Araya abre el marcador en el Estadio Nacional para el Cartaginés.#LDA 0 🆚 #CSC 1 pic.twitter.com/Mfu7jZv96c — FUTV (@FUTVCR) February 10, 2022

El oriundo del cantón de Turrialba realizó una jugada de crack al anotar al minuto 25 para el 0-1 momentáneo en el duelo ante Alajuelense, demostrando así que vive uno de sus mejores momentos deportivos.

Aunque su gol terminó valiendo de poco, debido a la remontada eriza de 3-2, lo hecho por Araya es digno de destacar ya que fue constante en los 65 minutos disputados.

Pero ese tanto no fue casualidad, ya que ese es el estilo que le gusta al futbolista brumoso, que desde el torneo pasado anda en un muy buen nivel, el cuál no le ha bastado para ser convocado por Luis Fernando Suárez a la Selección Nacional.

Luis Ronaldo Araya que no es llamado a La Sele desde la ida de Gustavo Matosas en el 2019, por lo que el volante evita hablar del cuadro patrio y más bien señala que nada más está tratando de ayudar al Cartaginés, por lo que está muy tranquilo.

«Tranquilo, hay que trabajar y desde el torneo pasado vengo haciendo bien las cosas, entonces estoy tranquilo. Nada más tratando de ayudar al equipo y eso es lo que me importa en este momento, ya si me toca ahí voy a estar y si no es así, como no me ha tocado estas últimas veces, tranquilo ahí voy a estar trabajando calladito nada más», afirmó Luis Ronaldo Araya a FUTV.

Ronaldo se dio un lujo de debutar en el combinado patrio con solo 12 partidos disputados en la división de honor. Solo tenía 19 años cuando lo consiguió.

Pero malas juntas y la fama le pasaron la factura al oriundo de Turrialba, que ahora cuenta con más madurez y desea volver a enfundarse la camiseta de la Tricolor.